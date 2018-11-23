Цены евробондов РФ по итогам недели слегка снизились под давлением негативных внешних факторов

Москва. 23 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели слегка снизились на фоне негативных сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; некоторую поддержку рынку оказывало снижение санкционных рисков.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка выросли в цене благодаря спросу инвесторов на активы "тихой гавани", что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели в целом было позитивным для инвесторов - большинство выпусков российских суверенных еврооблигаций выросло в цене благодаря некоторому улучшению геополитического фона вокруг России, в частности, ожиданиям положительных результатов встречи президентов РФ и США на саммите G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Кроме того, на руку игрокам на повышение играли новости о том, что новые антироссийские санкции в 2018 году, скорее всего, вводиться не будут. Вместе с тем рост сдерживался нестабильной конъюнктурой нефтяных площадок.

Во вторник инициатива на рынке отечественных евробондов плавно перешла к продавцам вслед за ценовым обвалом на emerging markets. Наиболее заметное падение 20 ноября произошло на долговых рынках Турции и ЮАР, хотя каких-то особых новостей не было. Падение наиболее длинного выпуска евробондов Турции достигало 2,5%, его котировки пробили минимумы пятилетней давности; на этом фоне CDS на турецкие долги выросли на 3%. Приблизительно на такую же величину, на 2,7%, выросли CDS на долги ЮАР. Данный негативный фон давил и на российские бумаги, которые во второй половине дня активизировали снижение. Тем не менее, динамика еврооблигаций России была не такой агрессивной, что поставило их в ранг более стабильных активов, несмотря на сохраняющиеся санкционные риски.

Заметное падение нефтяных цен, произошедшее во вторник, практически не сказалось на динамике российского рубля, что в определенной степени также оказывало поддержку отечественным евробондам.

В свою очередь цены на нефть упали под давлением неопределенности в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи. Кроме того, падение во вторник усилилось из-за действий крупнейших банков, продававших фьючерсы в рамках ребалансировки своих позиций на фоне снижения цен. Некоторые американские нефтепроизводители также начали фиксировать прибыль от хеджевых ставок, сделанных ранее. Негативным фактором для нефтяного рынка стали также заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия "реагирует" на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне. Такие заявления вызвали опасения, что ОПЕК+ может в итоге не договориться о сокращении добычи в 2019 году.

Вместе с тем в середине недели ситуация на мировых рынках капитала несколько улучшилась. У мировых инвесторов проснулся "аппетит к риску", что позитивно сказалось на динамике практически всех евробондов emerging markets, в том числе и российских бумаг. Цены на нефть также отскочили от многомесячных минимумов, достигнутых днем ранее. Все это свидетельствовало о локальном восстановлении спроса на рисковые активы, хотя агрессивных покупок на рынке все же не было. Для глобальных рынков позитивной новостью стало сообщение агентства Bloomberg о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США может поставить на паузу повышение ставок в следующем году.

Дополнительным позитивным фактором для российских бумаг стали новости о том, что в этом году Конгресс США, скорее всего, не будет рассматривать новые санкции против России; при этом вопрос о новых ограничениях, согласно сообщениям, сдвигается на март-апрель следующего года.

Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг оказались незначительными на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в США (День благодарения). Дальнейшему росту рынка мешала нестабильная ситуация на мировых нефтяных площадках, где после локальной коррекции возобновилось ценовое падение.

В последний день недели котировки Brent опускались до минимальных уровней более чем за год (в район $59 за баррель), что привело к ухудшению ситуации и в секторе отечественных евробондов. Хотя в очередной раз снижение цен было относительно скромным и проходило на относительно небольших объемах.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,16% и составила 108,49% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 6 базисных пунктов и 23 ноября составил 188 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене на 0,39% (их доходность выросла на 3 пункта - до 5,6% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,42% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9 пунктов и составил 250 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,08%, до 90,76% от номинала (их доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,925% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене 0,37%, подешевев до 93,84% от номинала (его доходность выросла на 5 пунктов и составила 5,15% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подешевели на 0,18%, с погашением в 2023 году - на 0,04% (спред к US Treasuries расширился на 7 пунктов и составил 159 базисных пунктов).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2020 году выросли в цене на 0,04% (их доходность снизилась на 4 пункта - до 3,785% годовых).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также локального снижения санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, стабильность конъюнктуры мировых рынков будет продиктована надеждами на возможное "потепление" торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем, что может произойти уже в конце недели на саммите "большой двадцатки" (G20) в Аргентине. Кроме того, поддержку рынку валютных гособлигаций РФ и всем российским активам будут оказывать ожидания новой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая также может состояться в ходе саммита G20.