Снижение рынка акций на неделе вслед за нефтью сдерживали ожидания отсрочки санкций США к РФ

Снижение рынка акций РФ на неделе вслед за обвалившейся нефтью и откатом мировых площадок из-за опасений эскалации торгового противостояния США и Китая сдерживали ожидания отсрочки введения новых антироссийских санкций США. Тем временем, вывод средств нерезидентами продолжился: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 15 по 21 ноября составил порядка $60 млн против оттока $10 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $90 млн, неделей ранее был отток на уровне $30 млн (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 19 по 23 ноября просел на 1,3% - до 2342,97 пункта, индекс РТС потерял 1,9% и составил 1113,52 пункта на фоне роста доллара за неделю на 0,3 рубля. Нефть Brent упала на 12,5% или $8,4 (январский фьючерс), завершив откатом седьмую неделю подряд.

Попытки рынка акций продолжить рост в понедельник благодаря отсрочке санкций США к РФ закончились смешанной динамикой blue chips и символическим приростом индексов (+0,1%) из-за ухудшения внешнего фона (снизились Европа, США и нефть); выросли до уровней начала августа бумаги ПАО "Полюс" (+4,3%) без новостей. Индекс МосБиржи закрепился выше 2370 пунктов, РТС - выше 1135 пунктов.

Негативом для мировых площадок стали известия, что участники саммита АТЭС, прошедшего 17-18 ноября в Папуа - Новой Гвинее, впервые в истории организации не смогли согласовать итоговую декларацию из-за разногласий, в частности, между представителями США и Китая по вопросам торговли и безопасности. Вице-президент США М.Пенс заявил о возможном повышении тарифов на товары из Китая в два раза. Нефть Brent в понедельник днем локально падала к $65,3 за баррель, но к вечеру отскочила к $67 за баррель.

Во вторник рынок акций упал к уровню начала ноября по индексу МосБиржи (к 2340 пунктам) на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок из-за сокращения спроса на рисковые активы в условиях опасений торможения мировой экономики, а также на фоне обвалившейся нефти. Лидерами отката выступили бумаги "Мобильных телесистем" (-5%) на новостях о создании компанией финрезервов в размере 55,8 млрд рублей для возможного урегулирования антикоррупционного расследования Минюста США в связи с бизнесом МТС в Узбекистане. С учетом резерва МТС получили чистый убыток в третьем квартале 2018 года в размере 37 млрд рублей, прибыль оператора без учета резерва - 18,7 млрд рублей.

Снижение нефти к вечеру вторник переросло в обвал с появлением игроков из США, цена Brent упала ниже $62,5 за баррель из-за опасений, что страны ОПЕК+ на декабрьском заседании не примут решение о сокращении добычи. Эти опасения вызвали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия "реагирует" на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне.

В среду рынок акций скорректировался вверх вслед за мировыми площадками, отскок вечером был сдержан забуксовавшей нефтью после выхода статистики Минэнерго США о запасах. Индекс МосБиржи поднялся к 2360 пунктам, РТС - к 1130 пунктам. Акции "Аэрофлота" (+6,5%) обновили 2-месячный максимум, продолжая отыгрывать сильный операционный отчет за октябрь, Сбербанк (+1,7%) вышел на первое место по капитализации, обогнав "Роснефть" (-0,4%).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики на следующий год из-за торговых конфликтов и ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира. Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году оставлена на уровне 3,7%, прогноз на 2019 год ухудшен до 3,5% с ожидавшихся в сентябре 3,7%.

Нефть Brent в рамках коррекции поднялась к $63,5 за баррель, локальное давление на цены оказали данные Минэнерго США о росте запасов в стране на 4,85 млн баррелей, при прогнозах увеличения на 3,45 млн баррелей.

В четверг рынок акций подрос вопреки негативной динамике внешних фондовых площадок и на фоне неудавшейся попытки нефти подрасти, индекс РТС поднялся к 1140 пунктам за счет ослабления рубля и ожиданий отсрочки американских санкций к РФ, индекс МосБиржи повысился в район 2370 пунктов. Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил в интервью Bloomberg, что Конгресс США вряд ли примет законы о новых санкциях в отношении России раньше марта или апреля следующего года.

В США в четверг биржи не работали по случаю Дня благодарения, снизилась фондовая Европа и возобновила откат нефть на фоне очередного твита американского президента Д.Трампа о пользе низких цен (президент призвал Саудовскую Аравию опустить цены на нефть еще больше). Цена Brent откатилась к $62,5 за баррель.

В конце недели рынок акций РФ возобновил снижение из-за ускорившей падение нефти - цена Brent последовательно пробила отметки $62, $61, $60 и ушла ниже $59 за баррель, обновив минимум с октября 2017 года. Индекс РТС на этом фоне упал в район 1110 пунктов, а индекс МосБиржи задержался у 2340 пунктов благодаря ослаблению рубля.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "Распадской" (-8%), ПАО "Белуга групп" (-7%), "префы" "Татнефти" (-7%); лучше рынка смотрелись акции "Аэрофлота" (+13%), ПАО "Полюс" (+12%), ГДР X5 Retail Group (+7%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может подрасти вслед за вероятным коррекционным отскоком перепроданной нефти, инвесторы будут ожидать новостей от нефтепроизводителей; коридор для Brent может составить $57-63 за баррель. Толчком к восстановлению рынка нефти может стать саммит стран "большой двадцатки" 30 ноября - 1 декабря, где может быть затронута ситуация на рынке нефти, встреча ОПЕК 6 декабря; дополнительную поддержку окажет сезонное увеличение спроса со стороны НПЗ. Для индекса МосБиржи на неделе диапазон колебаний может составить 2300-2400 пунктов, для индекса РТС - 1080-1150 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".