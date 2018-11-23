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23 ноября 2018 года 17:35
Нефть остается основным риском для рубля - БКС
"Рублевый актив продолжает сохранять устойчивость к спаду нефтяных цен до минимумов этого года, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Мы продолжаем полагать, что основным фактором защищённости рубля остается санкционная отсрочка. После заявлений представителей американского истеблишмента о том, что Конгресс не успевает рассмотреть санкционные законопроекты до марта-апреля 2019 года, инвесторы укрепили свою выжидательную позицию. На наш взгляд, такая "стоическая" позиция инвесторов вызвана мнением о том, что дальнейшая траектория курса рубля в период до конца 1кв 2019 года может быть определена по итогам G20". На встрече "большой двадцатки" знаковыми событиями станут встречи Путина и Трампа, а также руководителей США и Китая. От переговоров на полях G20 для РФ участники рынка ждут большей ясности по санкционным вопросам. Позитивным фактором для курса рубля, на взгляд Антона Покатовича, может стать не только сам итог встречи российского и американского президента, но и дальнейшая риторика американского истеблишмента в случае сохранения в ней идеи отсрочки санкций. Также внимание инвесторов будет концентрироваться на "большой сделке" США и Китая. При реализации сценария, в котором Штатам и Поднебесной удастся наметить реальную "дорожную карту" по разрешению торговых разногласий, инвесторы получат существенный импульс для покупки риска ЕМ. Курс рубля в данном случае, вероятно, будет укрепляться вместе с другими валютами развивающихся рынков. "На данный момент с вероятностью выше 50% мы не ожидаем реализации жестких санкционных мер в отношении РФ в перспективе до конца года, - указывает эксперт "БКС Премьер". - В то же время в отношении существенного улучшения торговых отношений США и Китая такого уровня уверенности сейчас нет - оцениваем вероятность успеха "большой сделки" Трампа с китайской стороной в 30-40%. Если говорить о краткосрочной перспективе рубля в течение следующей недели, мы сохраняем наш взгляд на набор действующих в отношении курса национальной валюты рисков. Основная угроза сейчас исходит со стороны нефтяного рынка. Пока котировки Brent остаются выше 60$, вероятно, рублю удастся сохранять свою инертность. Однако если нефтяной рынок перейдет к уверенной просадке ниже 55$, рублевому активу будет сложно воздержаться от соответствующего ослабления к уровням 67-68". Также специалист компании заметил, что понижательное движение нефти ниже 60$ сейчас выглядит необоснованным в виду действия фактора высокой неопределённости на нефтяном рынке. "На наш взгляд, в перспективе до декабрьского заседания ОПЕК+ (6 декабря) спекулянтам вряд ли удастся сформировать столь масштабное давление для закрепления котировок ниже упомянутого выше уровня поддержки, - прогнозирует Антон Покатович. - Полагаем, что основные игроки рынка будут придерживаться выжидательной стратегии. Если экспортерам удастся договориться о значительном сокращении добычи на следующий год в размере 1,2-1,4 млн барр. /сутки от уровней октября-ноября 2018 года, то перспективы повышения ценовой конъюнктуры рынка нефти могут значительно улучшиться. На данный момент мы считаем, что вероятность достижения консенсуса в вопросе сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в 2019 году превышает 50%. В результате полагаем, что при консолидации нефтяных цен в диапазоне 61-64$/барр., а также при поддержке налогового периода курс рубля на следующей неделе будет находиться в коридоре 65,2-66,8".
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23 ноября 2018 года 19:55
Москва. 23 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине, однако лишь умеренно реагирует на обвальное падение нефти. читать дальше
.23 ноября 2018 года 19:50
Москва. 23 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели слегка снизились на фоне негативных сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; некоторую поддержку рынку оказывало снижение санкционных рисков. читать дальше
.23 ноября 2018 года 19:45
Рынок акций РФ отметил "черную пятницу" откатом к 1110п по индексу РТС из-за обвала нефти Brent ниже $59 за баррель
Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ отметил "черную пятницу" откатом в район 1110 пунктов по индексу РТС из-за обвала нефти Brent ниже отметки $59 за баррель (минимум с октября 2017г) с появлением на рынке игроков из США на фоне новостей о рекордной добыче сырья в Саудовской Аравии. читать дальше
.23 ноября 2018 года 19:40
Снижение рынка акций РФ на неделе вслед за обвалившейся нефтью и откатом мировых площадок из-за опасений эскалации торгового противостояния США и Китая сдерживали ожидания отсрочки введения новых антироссийских санкций США. Тем временем, вывод средств нерезидентами продолжился: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 15 по 21 ноября составил порядка $60 млн против оттока $10 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $90 млн, неделей ранее был отток на уровне $30 млн (данные EPFR Global).читать дальше
.23 ноября 2018 года 18:16
$59,26 впервые с октября 2017 года. Мы считаем, что сегодня нефть достигла цели снижения, опустившись в район $60, - подчеркивают эксперты "Алор Брокер". - С точки зрения техники, котировки ломают долгосрочный восходящий тренд с 2016 года. Это открывает ценам дорогу в район, как минимум, $42.... читать дальше
.23 ноября 2018 года 16:52
"На старте сессии пара USD/RUB продемонстрировала всплеск, но затем перешла к умеренному снижению. К текущему моменту доллар обновил дневную вершину по отношению к рублю, однако рост пары USD/RUB пока остается относительно небольшим на фоне сильного падения нефти. Пара EUR/RUB на открытии также... читать дальше
.23 ноября 2018 года 16:32
"Нефтяные цены "штурмуют" новые минимумы. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим попытки снижения сорта Brent к психологической отметке в $60. Это, конечно же, является негативным фактором для отечественной экономики и российского финансового рынка. Рубль при этом продолжает... читать дальше
.23 ноября 2018 года 16:14
Veon 13 ноября выставил оферту на выкуп VIP 21, VIP 22 и VIP 23 (всего в обращении около $2 млрд). С учетом премии за раннее согласие 3 п.п. эмитент выкупит обращающийся VIP 21 по цене 109,125% от номинала, VIP 22 - 110,125%, VIP 23 - 103,75%. Срок раннего согласия истекает 27 ноября, принять... читать дальше
.23 ноября 2018 года 15:59
Москва. 23 ноября. Доллар США продолжает утреннее повышение и торгуется вблизи максимальных отметок первой половины дня, евро развернулся вниз и теряет позиции на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне динамики евро к доллару на рынке Forex. читать дальше
.23 ноября 2018 года 15:47
"До открытия американских бирж российский рынок акций может частично восстановить утраченные позиции, однако закрыть день на положительной территории индексам вряд ли удастся", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. читать дальше
.23 ноября 2018 года 15:27
"В пятницу цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в районе отметки $60 по эталонному сорту Brent. Основной темой на рынке нефти остается вопрос о том, будет ли ОПЕК в связи с резким падением цен на "черное золото" снижать объемы добычи и, если будет, то насколько. Так, по... читать дальше
.23 ноября 2018 года 14:55
Риски замедления роста глобальной экономики в последнее время оказали сильное давление на финансовые рынки. Тем не менее, котировки меди торгуются на стабильном уровне, что выглядит, по мнению аналитика рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстена Менке, несколько удивительно, поскольку металл... читать дальше
.23 ноября 2018 года 14:24
Ждем спокойного снижения индекса Московской биржи до отметки 2350 пунктов к концу дня - Dukascopy Bank SA
"В первые минуты торговой сессии пятницы основной рублевый индекс Московской биржи снизился до 2355 пунктов, потеряв 0,55%. Основное давление на индекс оказало падение акций нефтегазовых компаний, вызванное распродажей в нефтяных контрактах. Впрочем, стоимость барреля марки Brent с начала дня не... читать дальше
.23 ноября 2018 года 14:00
Единая валюта начала день с попыток продолжения вчерашнего роста, обусловленного в основном апатичностью и осторожностью долларовых быков, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Ситуацию с итальянским бюджетом евро пока старается оценивать... читать дальше
.23 ноября 2018 года 13:24
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,05 – 67,05 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Рубль старается держаться на плаву, опираясь на фактор налогового периода и неплохой спрос инвесторов на российский госдолг, указывает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Кроме того, курс поддержали сигналы ЦБ о готовности придерживаться жесткой денежно-кредитной политики как... читать дальше
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