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Главная / Мнения аналитиков / Несмотря на обвал нефти, рубль пока очень далек от панических настроений - БКС
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23 ноября 2018 года 16:52
Несмотря на обвал нефти, рубль пока очень далек от панических настроений - БКС
"На старте сессии пара USD/RUB продемонстрировала всплеск, но затем перешла к умеренному снижению. К текущему моменту доллар обновил дневную вершину по отношению к рублю, однако рост пары USD/RUB пока остается относительно небольшим на фоне сильного падения нефти. Пара EUR/RUB на открытии также переписала вчерашнюю вершину, после чего ушла вниз, обновив минимум предыдущей сессии на фоне снижения евро на внешнем валютном рынке. Российская валюта продолжает демонстрировать стойкость, сдержанно реагируя на крайне негативную динамику нефтяных цен. В результате рублевая стоимость барреля впервые с апреля ушла ниже уровня 4000 руб., потеряв от исторического максимума, установленного в начале октября, более 30%, что отражает существенную переоцененность российской валюты. Российский рынок слабо реагирует и на негативную динамику развивающихся валют, многие из которых вчера во второй половине дня перешли к умеренному снижению, и данная тенденция продолжилась сегодня. Отечественный долговой рынок не смог развить восходящую динамику, наблюдавшуюся вчера: в пятницу индекс гособлигаций RGBI демонстрирует умеренное снижение, однако и данный фактор пока слабо влияет на российский валютный рынок", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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23 ноября 2018 года 19:55
Москва. 23 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине, однако лишь умеренно реагирует на обвальное падение нефти. читать дальше
.23 ноября 2018 года 19:50
Москва. 23 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели слегка снизились на фоне негативных сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; некоторую поддержку рынку оказывало снижение санкционных рисков. читать дальше
.23 ноября 2018 года 19:45
Рынок акций РФ отметил "черную пятницу" откатом к 1110п по индексу РТС из-за обвала нефти Brent ниже $59 за баррель
Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ отметил "черную пятницу" откатом в район 1110 пунктов по индексу РТС из-за обвала нефти Brent ниже отметки $59 за баррель (минимум с октября 2017г) с появлением на рынке игроков из США на фоне новостей о рекордной добыче сырья в Саудовской Аравии. читать дальше
.23 ноября 2018 года 19:40
Снижение рынка акций РФ на неделе вслед за обвалившейся нефтью и откатом мировых площадок из-за опасений эскалации торгового противостояния США и Китая сдерживали ожидания отсрочки введения новых антироссийских санкций США. Тем временем, вывод средств нерезидентами продолжился: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 15 по 21 ноября составил порядка $60 млн против оттока $10 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $90 млн, неделей ранее был отток на уровне $30 млн (данные EPFR Global).читать дальше
.23 ноября 2018 года 18:16
$59,26 впервые с октября 2017 года. Мы считаем, что сегодня нефть достигла цели снижения, опустившись в район $60, - подчеркивают эксперты "Алор Брокер". - С точки зрения техники, котировки ломают долгосрочный восходящий тренд с 2016 года. Это открывает ценам дорогу в район, как минимум, $42.... читать дальше
.23 ноября 2018 года 17:35
"Рублевый актив продолжает сохранять устойчивость к спаду нефтяных цен до минимумов этого года, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Мы продолжаем полагать, что основным фактором защищённости рубля остается санкционная отсрочка. После заявлений представителей американского... читать дальше
.23 ноября 2018 года 16:32
"Нефтяные цены "штурмуют" новые минимумы. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим попытки снижения сорта Brent к психологической отметке в $60. Это, конечно же, является негативным фактором для отечественной экономики и российского финансового рынка. Рубль при этом продолжает... читать дальше
.23 ноября 2018 года 16:14
Veon 13 ноября выставил оферту на выкуп VIP 21, VIP 22 и VIP 23 (всего в обращении около $2 млрд). С учетом премии за раннее согласие 3 п.п. эмитент выкупит обращающийся VIP 21 по цене 109,125% от номинала, VIP 22 - 110,125%, VIP 23 - 103,75%. Срок раннего согласия истекает 27 ноября, принять... читать дальше
.23 ноября 2018 года 15:59
Москва. 23 ноября. Доллар США продолжает утреннее повышение и торгуется вблизи максимальных отметок первой половины дня, евро развернулся вниз и теряет позиции на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне динамики евро к доллару на рынке Forex. читать дальше
.23 ноября 2018 года 15:47
"До открытия американских бирж российский рынок акций может частично восстановить утраченные позиции, однако закрыть день на положительной территории индексам вряд ли удастся", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. читать дальше
.23 ноября 2018 года 15:27
"В пятницу цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в районе отметки $60 по эталонному сорту Brent. Основной темой на рынке нефти остается вопрос о том, будет ли ОПЕК в связи с резким падением цен на "черное золото" снижать объемы добычи и, если будет, то насколько. Так, по... читать дальше
.23 ноября 2018 года 14:55
Риски замедления роста глобальной экономики в последнее время оказали сильное давление на финансовые рынки. Тем не менее, котировки меди торгуются на стабильном уровне, что выглядит, по мнению аналитика рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстена Менке, несколько удивительно, поскольку металл... читать дальше
.23 ноября 2018 года 14:24
Ждем спокойного снижения индекса Московской биржи до отметки 2350 пунктов к концу дня - Dukascopy Bank SA
"В первые минуты торговой сессии пятницы основной рублевый индекс Московской биржи снизился до 2355 пунктов, потеряв 0,55%. Основное давление на индекс оказало падение акций нефтегазовых компаний, вызванное распродажей в нефтяных контрактах. Впрочем, стоимость барреля марки Brent с начала дня не... читать дальше
.23 ноября 2018 года 14:00
Единая валюта начала день с попыток продолжения вчерашнего роста, обусловленного в основном апатичностью и осторожностью долларовых быков, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Ситуацию с итальянским бюджетом евро пока старается оценивать... читать дальше
.23 ноября 2018 года 13:24
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,05 – 67,05 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Рубль старается держаться на плаву, опираясь на фактор налогового периода и неплохой спрос инвесторов на российский госдолг, указывает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Кроме того, курс поддержали сигналы ЦБ о готовности придерживаться жесткой денежно-кредитной политики как... читать дальше
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