Далее нас, скорее всего, ожидает постепенное ослабление "деревянного" - Аналитика Онлайн

"Нефтяные цены "штурмуют" новые минимумы. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим попытки снижения сорта Brent к психологической отметке в $60. Это, конечно же, является негативным фактором для отечественной экономики и российского финансового рынка. Рубль при этом продолжает демонстрировать просто уникальную стабильность. Как мы и говорили, на этой неделе еще шансы на стабильность в доллар/рубле сохраняются. Далее нас, скорее всего, ожидает постепенное ослабление "деревянного", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.