Оферта Veon - хорошая возможность для покупки - БКС Глобал Маркетс

Veon 13 ноября выставил оферту на выкуп VIP 21, VIP 22 и VIP 23 (всего в обращении около $2 млрд). С учетом премии за раннее согласие 3 п.п. эмитент выкупит обращающийся VIP 21 по цене 109,125% от номинала, VIP 22 - 110,125%, VIP 23 - 103,75%. Срок раннего согласия истекает 27 ноября, принять участие в оферте можно до 12 декабря, напоминают специалисты БКС Глобал Маркетс. Расчеты запланированы на 17 декабря. Эмитент проводит выкуп, чтобы снизить долговую нагрузку, оптимизировать график погашения долга и связанные процентные расходы.

Кроме того, Veon запустил процесс получения согласия на отмену и изменение ряда ковенантов еврооблигаций VIP 21, VIP 22 и VIP 23. "Мы полагаем, что основное изменение связано с отменой ковенантов по залогу VIP 22 и VIP 23. Одобрение таких изменений может повысить кредитные риски Veon, однако мы не ожидаем существенного роста долговой нагрузки. Держатели еврооблигаций получат премию в размере 50 б.п. за согласие, если проголосуют за поправки до раннего "дедлайна" и эти изменения будут одобрены. Период раннего согласия заканчивается 27 ноября, проголосовать можно будет до 12 декабря", - обращают внимание аналитики.

Проведение оферты не зависит от итогов голосования по поправкам. Если инвесторы предъявят бумаги к выкупу до 27 ноября, то получат выплаты по указанной цене в день расчетов 17 декабря. А если держатели воздержатся от участия, альтернативный вариант для них - проголосовать за изменение ковенантов и получить премию за согласие. "Мы полагаем, что большинство инвесторов примут предложение, учитывая высокую волатильность на рынке и достаточно привлекательные ценовые уровни оферты", - отмечают специалисты.

После выставления оферты бумаги подорожали в среднем на 2.3-2.7 п.п., однако цены по-прежнему ниже объявленных уровней в рамках оферты, несмотря на то, что до истечения срока раннего согласия остается всего три дня. VIP 21 торгуется по цене 107,89% (109,125% по оферте), что предполагает дисконт 1,2 п.п. на данный момент. VIP 22 торгуется по 109,04% - дисконт 1,1 п.п. (110,125%). VIP 23 предлагает дисконт 50 б.п., торгуясь по 103,3%. "Мы считаем текущие ценовые уровни хорошей возможностью для покупки и предъявления к выкупу 27 ноября. Напомним, после 27 ноября цены оферты снизятся на 3 п.п." - указывают в БКС Глобал Маркетс.