Рубль снижается к доллару и развернулся вверх к евро вслед за динамикой валютной пары на Forex

Москва. 23 ноября. Доллар США продолжает утреннее повышение и торгуется вблизи максимальных отметок первой половины дня, евро развернулся вниз и теряет позиции на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне динамики евро к доллару на рынке Forex.

Курс доллара США составил 65,8 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,67 руб./EUR1, опустившись на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 1,94 копейки - до 69,83 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,97 копейки, до 65,6664 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,37 копейки, до 74,9385 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует стабильность к бивалютной корзине на дневных торгах пятницы в условиях разнонаправленной динамики в основных валютных парах. После утреннего роста евро развернулся вниз и снижается в паре с рублем, отыгрывая негативную динамику европейской валюты на глобальном рынке после выхода неблагоприятных данных по деловой активности в еврозоне. К середине дня пара "евро-доллар" снизилась на 0,4%, до $1,135 за евро.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны упал в ноябре сильнее прогнозов, до самого низкого значения с мая 2016 года (51,5 пункта), в сфере услуг - до минимального значения с октября 2016 года (53,1 пункта), составной индекс деловой активности упал до минимумов почти за четыре года (53,1 пункта). Композитный индекс деловой активности в Германии также снизился к минимальному значению с конца декабря 2014 года (52,2 пункта).

В США в четверг биржи не работали по случаю Дня благодарения, в пятницу американские биржи закроются раньше обычного. В этой связи торги на большинстве мировых площадок проходят при пониженной активности участников.

Нефть продолжает движение вниз, вернувшись к "медвежьему" тренду, Brent в ходе торгов пробила важный уровень поддержки и снижалась до $60,3 за баррель впервые с октября 2017 года. С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала более чем на 9%, на WTI - на 7,3%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.

На дневных торгах январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures замедлил падение, на 15:00 МСК его цена снижалась на 2,64%, до $60,95 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 4,41% - до $52,22 за баррель.

В течение дня Brent упала ниже уровня поддержки 38,2% по Фибоначчи ($62,27 за баррель), что является еще одним сигналом возможности дальнейшего обвала цен. "Мы пробили вниз некоторые уровни технической поддержки, поэтому может наблюдаться быстрое закрытие "лонгов". Похоже, нас ждет еще один период резких колебаний", - отметил главный рыночный стратег CMC Markets по АТР Майкл Маккарти.

"На валютном рынке наблюдается пониженная активность - американские площадки вчера были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а сегодня предстоит раннее закрытие бирж. Из внутренних факторов напомним, что на начало следующей недели приходится пик налоговых выплат в РФ - 26-28 ноября российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль (суммарный объем платежей в этот период мы оцениваем в 1,17 трлн рублей), хотя преувеличивать этот фактор не стоит", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Рубль сохраняет относительную стабильность в основных торгуемых парах, продолжая игнорировать негативную динамику нефтяных цен. Поддержку национальной валюте оказывают приближение пика налоговых выплат и острожный оптимизм в отношении рисковых активов. Также необходимо отметить, что сопротивляемость рубля к внешним раздражителям в последнее время повысилась на фоне переоценки санкционных рисков", - полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Рубль старается держаться на плаву, опираясь на фактор налогового периода и неплохой спрос инвесторов на российский госдолг. Кроме того, курс поддержали сигналы ЦБ о готовности придерживаться жесткой денежно-кредитной политики как минимум до конца 2019 года. Однако внешний фон для отечественной валюты складывается негативный, ключевым раздражителем выступает резкое снижение нефтяных цен", - подчеркивает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 7,95% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом и остались на отметках 8,41% и 8,48% годовых соответственно.