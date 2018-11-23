Цены на нефть, скорее всего, на какое-то время могут остаться в диапазоне $60-65 - ИК "ФИНАМ"

"В пятницу цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в районе отметки $60 по эталонному сорту Brent. Основной темой на рынке нефти остается вопрос о том, будет ли ОПЕК в связи с резким падением цен на "черное золото" снижать объемы добычи и, если будет, то насколько. Так, по сообщению Bloomberg, Саудовская Аравия из-за сезонного снижения спроса в декабре ожидает сокращения поставок нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, а в январе королевство может снизить экспорт нефти еще сильнее. На мой взгляд, перед декабрьским заседанием министров стран-членов ОПЕК цены на нефть, скорее всего, на какое-то время могут остаться в диапазоне $60-65, а до конца текущего года подняться к уровню $71, тем более, что Россия и Саудовская Аравия ранее уже высказывались, что их вполне устроит диапазон цен $60-70, в котором, по их мнению, будут учтены интересы как производителей так и потребителей "черного золота", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.