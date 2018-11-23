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23 ноября 2018 года 14:24

Ждем спокойного снижения индекса Московской биржи до отметки 2350 пунктов к концу дня - Dukascopy Bank SA

"В первые минуты торговой сессии пятницы основной рублевый индекс Московской биржи снизился до 2355 пунктов, потеряв 0,55%. Основное давление на индекс оказало падение акций нефтегазовых компаний, вызванное распродажей в нефтяных контрактах. Впрочем, стоимость барреля марки Brent с начала дня не изменилась и колеблется у отметки $62. Вслед за ценами на нефть в узком диапазоне значений торгуется и курс рубля против доллара США, который с начала дня изменился всего на 13 копеек. На текущий момент за один доллар дают 65,75 рубля. Что касается второй половины торговой сессии, то поскольку сегодня значимая макроэкономическая статистика в США выходить не будет, то мы ждем спокойного снижения индекса Московской биржи до отметки 2350 пунктов к концу дня. Напомним, что индекс доверия потребителей от Мичиганского Университета США и еженедельный отчет от нефтесервисной компании Baker Hughes были опубликованы еще в среду", - прогонозирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.

Опубликовано: /Dukascopy Bank SA/
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