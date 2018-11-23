Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,05 – 67,05 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

Рубль старается держаться на плаву, опираясь на фактор налогового периода и неплохой спрос инвесторов на российский госдолг, указывает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Кроме того, курс поддержали сигналы ЦБ о готовности придерживаться жесткой денежно-кредитной политики как минимум до конца 2019 года. Однако внешний фон для отечественной валюты складывается негативный, ключевым раздражителем выступает резкое снижение нефтяных цен. Котировки «черного золота» приблизились к годовым минимумам на новостях о росте запасов сырья. Так, по данным Управления энергетической информации Минэнерго США, запасы сырой нефти в стране за прошлую неделю увеличились до 446,91 млн баррелей. При этом участники рынка опасаются, что замедление глобальной экономики приведет к снижению спроса на энергоносители, и не верят в способность ОПЕК регулировать предложение на рынке.

"Косвенно на валютный рынок влияет ухудшение торговой риторики США и Китая. Впрочем, стороны могут попытаться найти точки соприкосновения в ходе переговоров Си Цзиньпина и Дональда Трампа на предстоящем саммите G20. Не меньший интерес для игроков во всем мире представляет возможная встреча Трампа с Владимиром Путиным, от которой будут зависеть перспективы санкционного противостояния Москвы и Вашингтона, а также разрешение ряда важнейших геополитических проблем. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,05 – 67,05 руб./долл.", - резюмирует эксперт УБРиР.