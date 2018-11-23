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23 ноября 2018 года 11:45

Рынок акций РФ утром просел к 2350п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, подросли GDR Ленты

Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу опустился к 2350 пунктам по индексу МосБиржи, растеряв весь рост предыдущего дня на фоне негативной динамики мировых площадок и упавшей нефти; подросли GDR "Ленты" на новостях об их включении в российские индексы с 21 декабря взамен исключаемых бумаг "Объединенной вагонной компании".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2354,7 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1130,03 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,9%.

Доллар стоит 65,64 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,9%), "Мечела" (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%).

Подросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) сообщила в пятницу о включении с 21 декабря в базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС депозитарных расписок на акции "Лента Лтд" взамен исключаемых акций ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК). При этом в лист ожидания на исключение из состава индекса МосБиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR).

На этих новостях GDR "Ленты" утром в пятницу выросли на 0,9%, бумаги "Объединенной вагонной компании" просели на 0,9%.

К негативным для рынка в целом новостям можно отнести статистику EPFR Global об оттоке западного капитала. Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 15 по 21 ноября составил порядка $60 млн против оттока $10 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $90 млн, неделей ранее был отток на уровне $30 млн.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу в Азии преобладало снижение индексов (Япония не работает в связи с празднованием Дня благодарности труду, Китай упал на 2,5%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Экономика Германии в третьем квартале сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, подъем за которые составлял 0,5%, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Динамика показателя совпала как с предварительной оценкой Destatis, так и со средними ожиданиями аналитиков.

Нефть утром в пятницу продолжает снижение, рынок глубоко перепродан, пишет Dow Jones. Цена Brent более чем на $1 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,91 за баррель (-1,1% и -1,4% в четверг), январская цена WTI - $53,28 за баррель (-2,5%).

В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.

С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала на 7%, на WTI - на 6,5%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.

Толчком к восстановлению рынка может стать встреча ОПЕК 6 декабря, дополнительную поддержку окажет сезонное увеличение спроса со стороны НПЗ.

Инвестбанк JPMorgan снизил прогноз цен на 2019 год из-за ослабления спроса и роста добычи: по оценкам аналитиков, Brent будет стоить в среднем $73 за баррель, а не $83,5, как ожидалось ранее.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи на негативном внешнем фоне опустился ниже 2360 пунктов, сильной поддержкой для "черного золота" является диапазон $60-60,5 за баррель, но для такого снижения поводов пока не видно.

Многое для нефти и индекса МосБиржи определится после открытия американского рынка акций, который накануне не торговал из-за праздника. Влияния "фактора пятницы" на рублевые инструменты вряд ли стоит ожидать: политические риски в последнее время значительно уменьшились, а в ближайшие выходные не ожидается каких-либо существенных событий, способных повлиять на котировки.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский считает, что основное внимание инвесторов начинает акцентироваться на предстоящем в конце следующей недели саммите G20, главным событием которого обещает стать встреча лидеров США и Китая по вопросам торговых противоречий. На встрече с журналистами президент США Дональд Трамп накануне повторил идею того, что "Китай хочет заключить сделку". В пятницу министр иностранных дел Китая Ван Чао также отметил, что надеется, что встреча Си Цзиньпина с Д.Трампом пройдет гладко, и стороны пойдут навстречу друг другу в решении торговых вопросов. Если по факту проведения саммита будет заключено хотя бы рамочное соглашение, и инвесторы поверят в отсутствие ужесточения пошлин с начала следующего года, то аппетит к риску на рынках может значительно улучшиться.

Цены на нефть пока остаются под давлением и не позволяют российскому рынку акций развить полноценное восстановление, хотя текущие ценовые уровни сравнительно привлекательны для формирования длинных спекулятивных позиций на горизонте в несколько месяцев. Учитывая конъюнктуру на сырьевых рынках и относительно стабильный валютный курс, приоритет в текущих условиях следует отдавать акциям компаний, ориентированных на внутренний спрос, считает аналитик.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, мировые инвесторы ожидают переговоров между Китаем и США на тему торговой войны на саммите "Группы двадцати" 30 ноября. При безрезультатном исходе торговые связи между китайскими и американскими компаниями будут нарушены еще глубже, что затормозит рост мировой экономики и частично снизит спрос на нефть при росте добычи в США. Вместе с тем в понедельник, 26 ноября, пройдут основные налоговые платежи: НДПИ, НДС, акцизы, что поможет рублю укрепиться в пятницу и в понедельник.

Руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт полагает, что негативный настрой рынка акций РФ может сохраниться в течение дня, если на рынке "черного золота" не произойдет отскока от минимумов. На стороне рубля играет налоговый период, а в роли противовеса выступают низкие цены на нефть. Поэтому до конца дня пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит консолидироваться под влиянием разнонаправленных факторов. Но если спрос на доллар оживится, котировки пары могут устремиться в направлении уровня 66 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-3,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+1,4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 3,562 млрд рублей (из них 1,523 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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