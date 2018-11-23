Нефть продолжает снижаться, обновив минимумы текущего года - "Нордеа Банк"

"Нефть продолжает снижаться, обновив минимумы текущего года. Стоимость фьючерсов Brent снизилась до $61.6/bbl, WTI - до $53.1 /bbl. Участники рынка сохраняют обеспокоенность в отношении переизбытка предложения сырья на рынке. Ожидаемое замедление глобального экономического роста, торговые противоречия, возросшие уровни добычи в США, РФ и Саудовской Аравии, а также более мягкие антииранские санкции - все это на текущий момент остается в фокусе рынка, перевешивая эффект от потенциального сокращения добычи ОПЕК+. Ранее мы отмечали, что до появления более четких сигналов от ОПЕК+ о готовности выступить балансирующим производителем на рынке, нефтяные цены будут оставаться под давлением", - указывают в "Нордеа Банке".