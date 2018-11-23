Суверенные евробонды РФ продолжат торговаться нейтрально - Уралсиб

"Суверенные евробонды РФ продолжат торговаться нейтрально в отсутствие давления, вызванного санкциями и ростом UST10. Вчера в США был выходной день, и американские гособлигации не торговались, активность на российском рынке евробондов также отсутствовала, и цены как суверенных, так и корпоративных бумаг не изменились. Доходности российских еврооблигаций сейчас по-прежнему находятся чуть ниже своих локальных максимумов, и, в частности, выпуски RUSSIA’27 и RUSSIA’47 предлагают доходность 5,1% и 5,9% соответственно. Несмотря на рекордное падение цен на нефть, российские бумаги показывают результаты на уровне евробондов других стран ЕМ, поскольку все они находились под давлением из-за падения спроса на рисковые активы, но российским бумагам поддержку оказывали сообщения об отсрочке обсуждения санкций Сенатом США. В ближайшее время, на наш взгляд, динамика суверенных евробондов РФ будет скорее нейтральной в силу отсутствия давления санкционных факторов. Также мы считаем маловероятным значительный рост доходностей гособлигаций США, учитывая некоторое смягчение риторики представителей Федрезерва, включая главу ведомства Джерома Пауэлла, из-за рисков замедления мировой экономики. Однако мы по-прежнему не исключаем, что уже в начале следующего года, когда Конгресс США возобновит свою работу в новом составе, санкционный фактор может вернуться на первый план, и российские евробонды могут вновь оказаться под давлением. Сегодня в США торговая сессия будет сокращенной, поэтому активность на рынке останется крайне низкой", - комментируют ситуацию специалисты Уралсиба.