Сегодня ожидаем невысокой торговой активности и консолидации пары доллар/рубль вблизи 65,50 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Курс российского рубля остается стабильным. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль держалась в узком диапазоне 65,40-65,80 руб/долл. В целом на валютном рынке наблюдается пониженная активность – американские площадки вчера были закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, а сегодня предстоит раннее закрытие бирж. Из внутренних факторов напомним, что на начало следующей недели приходится пик налоговых выплат в РФ - 26-28 ноября российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль (суммарный объем платежей в этот период мы оцениваем в 1,17 трлн руб.). При этом преувеличивать фактор налогового периода также не стоит – рублевые ставки на рынке МБК находятся на вполне привычном уровне (однодневная Mosprime держится вблизи ключевой).

Сегодня ожидаем невысокой торговой активности и консолидации пары доллар/рубль вблизи 65,50 руб/долл.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.