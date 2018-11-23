Многое для нефти и индекса МосБиржи определится после открытия американского рынка акций - Алор Брокер

"Российский рынок акций вчера прибавил почти 0,5% при падающих американских фьючерсах и ценах на нефть и сумел закрепиться выше важного уровня 2360. Но сегодня в первой половине дня эта отметка с высокой вероятностью не устоит: внешний фон складывается негативный. Порядка 0,2% теряют сейчас американские фьючерсы, но самое плохое, что нефть ушла ниже отметки 62 доллара и "нефтянка" будет тащить вниз весь рынок. Сильной поддержкой для "черного золота" является диапазон 60-60,5 доллара, но для такого снижения поводов пока не видно. Многое для нефти и индекса МосБиржи определится после открытия американского рынка акций, который вчера не торговался из-за праздника. Вчера, кстати, наиболее сильное нисходящее движение по нефти опять пришлось на время работы американских инвесторов - видимо, те из них, кто выбрал между праздником и работой последнее, вновь продавали нефтяные контракты. Удивительно другое, обычно в ходе азиатских и европейских торгов нефть уверенно подрастает. Так было последние недели две. Но вчера и сегодня тенденция сменилась. Поэтому открывать вечером "лонги" по нефти в расчете на ее утренний отскок становится опасным", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.