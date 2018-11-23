Ожидаем, что рубль сегодня не выйдет из узкого коридора 65,3-65,9 за доллар - Алор Брокер

"Динамика рубля будет определяться объемом потребностей крупных экспортеров в рублях для расчетов с бюджетом. Мы ожидаем, что рубль сегодня не выйдет из узкого коридора 65,3-65,9 за доллар. При этом мы не ждем влияния "фактора пятницы" на рублевые инструменты: политические риски в последнее время значительно уменьшились, а в выходные не ожидается каких-либо существенных событий, способных повлиять на котировки", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.