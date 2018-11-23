В начале дня рубль окажется под давлением - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил своё укрепление на фоне высокого спроса нерезидентов на российские долговые инструменты. Накануне мы указывали на существенный интерес к отечественным корпоративным еврооблигациям со стороны инвесторов из азиатско-тихоокеанского региона, Европы и США. Управляющий "Московской биржи" по денежному рынку И. Марич сообщил, что доля нерезидентов на рынке акций РФ сохраняется на уровне 45%, а за последние пять лет доля нерезидентов на валютной секции выросла с 38% до 47%. На рынке облигаций их доля составляет 15%. К вечеру индекс доллара оказался в минусе на четверть процента, а сырьевые валюты сократили свои дневные потери. При сохранении слабых рисков очередных ограничений со стороны США у рубля есть шанс продолжить своё укрепление. Во всяком случае год назад без рисков новых санкций доллар стоил около 58,44 рублей, а баррель Brent - около $62,9. К вечеру четверга доллар слабел на 0,06% до 65,62, а евро укреплялся на 0,12% до 74,85. Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть вновь дешевеет, в Азии обеспокоены ухудшением взаимной риторики США и Китая по торговым вопросам. Соответственно, в начале дня индексы и рубль окажутся под давлением", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.