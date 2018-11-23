Индекс "Московской биржи" может вновь опуститься до отметки 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Торговая неделя на азиатских биржах завершается снижением индексов акций. Причем в лидерах падения оказались бумаги китайских высокотехнологических компаний в связи с известием о желании США агитировать союзников по НАТО отказаться от использования продукции китайский телекоммуникационной компании Huawei. На этих новостях индекс Shanghai Composite завершает день падением на 2,3%. Нефтяные контракты сегодня обновили минимумы текущего года. Так, на опасениях увеличения производства сырья со стороны ОПЕК стоимость барреля марки Brent ночью опустилась до $61,5. Очевидно, что сложившийся негативный внешний фон окажет давление на российские индексы акций в начале торговой сессии пятницы. По нашим оценкам, индекс "Московской биржи" может вновь опуститься до отметки 2350 пунктов, растеряв весь свой вчерашний подъем", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.