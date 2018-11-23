Куда качнется маятник рубля? - FxPro

"Российской валюте удалось избежать серьезных колебаний в четверг на фоне пониженной торговой активности на мировых биржах. Пара USD/RUB потеряла 4 копейки, опустившись до 65,62. EUR/RUB, напротив, подросла на 9 копеек, до 74,85. Сегодня активность игроков обещает быть выше, чем вчера, так как американские биржи уже будут открыты для торгов, и это может стать плохой новостью для рубля. Как мы и указывали днем ранее, рубль очень серьезно настроен на рост, сумев прибавить к доллару даже в условиях небольшого снижения цен на нефть. Однако не каждое падение нефти сможет быть проигнорировано рублем. Brent в пятницу утром падала ниже $62. В этом году лишь считанные часы она торговалась ниже этой отметки, и было это в феврале. Близость к годовым минимумам способна вернуть внимание игроков к этому инструменту, развернув котировки рубля к снижению. Кроме того, на азиатских биржах преобладает уход в защитные активы. Подобная напряженная обстановка заметно усложняет задачу рубля на дальнейший рост. Несмотря на все рвение к росту, на этом пути стоит слишком много барьеров в виде неподходящей сезонности, обвала нефтяных котировок и отхода инвесторов от любых грозящих им рисков. Вполне вероятно, что в таких условиях курс российской валюты будет формировать новый локальный пик перед тем, как развернуться в сторону ослабления, вплоть до конца января-февраля", - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич