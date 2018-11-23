После негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить падение - ИК "Алго Капитал"

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Снижение рынка акций РФ на неделе вслед за обвалившейся нефтью и откатом мировых площадок из-за опасений эскалации торгового противостояния США и Китая сдерживали ожидания отсрочки введения новых антироссийских санкций США. Тем временем, вывод средств нерезидентами продолжился: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 15 по 21 ноября составил порядка $60 млн против оттока $10 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $90 млн, неделей ранее был отток на уровне $30 млн (данные EPFR Global).