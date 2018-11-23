Для рынка акций сложилась негативная внешняя составляющая - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка складывается, на наш взгляд, негативная. Сигналы администрации президента США по ущемлению интересов одной из крупнейших китайских телекоммуникационных компаний в преддверии предстоящего саммита G20 являются, по нашему мнению, признаком продолжающегося торгового противостояния и нежелания идти на компромисс, что негативно отразится на мировых фондовых площадках. Дополнительным негативным фактором стоит отметить продолжающееся снижение цен на энергоносители, что рано или поздно приведет к росту давления на российский рубль и приведет к его значительному ослаблению", - полагает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.