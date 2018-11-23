Утренние прогнозы: акции окажутся под давлением

В пятницу утром аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России. Индекс МосБиржи снизится к 2350 пунктам.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть вновь дешевеет, в Азии обеспокоены ухудшением взаимной риторики США и Китая по торговым вопросам. Соответственно, в начале дня индексы и рубль окажутся под давлением".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,5%, в диапазоне 2355-2360 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2350, 2340 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2370, 2380 пунктов. После негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое падение к ближайшему значимому уровню поддержки 2350 пунктов. Этому способствует явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Цены на нефть пока остаются под давлением и не позволяют российскому рынку развить полноценное восстановление, но наш взгляд на текущий момент остается тем же - текущие уровни сравнительно привлекательны для формирования длинных спекулятивных позиций на горизонте в несколько месяцев. Учитывая конъюнктуру на сырьевых рынках и относительно стабильный валютный курс, приоритет в текущих условиях отдаем внутренним секторам".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка складывается, на наш взгляд, негативная. Сигналы администрации президента США по ущемлению интересов одной из крупнейших китайских телекоммуникационных компаний в преддверии предстоящего саммита G20 являются, по нашему мнению, признаком продолжающегося торгового противостояния и нежелания идти на компромисс, что негативно отразится на мировых фондовых площадках. Дополнительным негативным фактором стоит отметить продолжающееся снижение цен на энергоносители, что рано или поздно приведет к росту давления на российский рубль и приведет к его значительному ослаблению".

Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Сложившийся негативный внешний фон окажет давление на российские индексы акций в начале торговой сессии пятницы. По нашим оценкам, индекс "Московской биржи" может вновь опуститься до отметки 2350 пунктов, растеряв весь свой вчерашний подъем".