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23 ноября 2018 года 09:46

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 23 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики на фоне достаточно низкой активности торгов. Японские биржи в пятницу не работают в связи с праздником - страна отмечает День благодарности труду. Кроме того, не проводятся торги в Индии. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился с открытия рынка на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК уменьшился на 1,96%, гонконгский Hang Seng потерял 0,42%. Лидером падения выступает технологический сектор на фоне опасений, что США усилят кампанию против Huawei Technologies Co. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:42 МСК снизилось на 1,03%. Вместе с тем австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в пятницу прибавил 0,44%.

Торги на фондовых площадках США в четверг не проводились в связи с празднованием Дня благодарения.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу. В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса. Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК 23 ноября опустился на 1,17% - до $61,87 за баррель. По итогам сессии в четверг Brent упала на 1,39%, до $62,60 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевел на 2,5% - до $53,26 за баррель. Накануне торги в США не проводились в связи с празднованием Дня благодарения, а среду WTI завершила на отметке $54,63 за баррель. В пятницу сессия будет короче обычного.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,415 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,954 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 ноября вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 568,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+1%), "Икс 5 Финанс-001P-03" (+0,9%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,76%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-16" (-0,55%), "Роснефть-001Р-02" (-0,4%) и "МТС-001P-06" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 16 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,1% годовых. Выпуск бессрочный с правом колл-опциона у эмитента через 10 лет с даты начала размещения и далее через каждые последующие 10 лет. У эмитента есть возможность пересматривать ставку купона каждые 10 лет. Ставка определяется по формуле: доходность 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет) + спред между ставкой 1-го купона и доходностью 10 летних ОФЗ в дату установления 1-го купона + 100 базисных пунктов. Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Центробанк РФ 8 ноября зарегистрировал 30 рублевых выпусков субординированных облигаций РСХБ суммарным объемом 90 млрд рублей и 10 выпусков субординированных облигаций, номинированных в долларах, на сумму $500 млн.

Сбербанк России (MOEX: SBER) завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-23R номинальным объемом 1 млрд рублей, разместив 43,73% выпуска на 437,268 млн рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купонный период, ставка соответствующего купона установлена на уровне 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к изменениям цены так называемой динамической корзины, значение которой зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 74,26 млрд рублей на уровне 9,95% годовых. Последующие ставки купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 22 ноября. Срок обращения бумаг - 30 лет. Дата начала размещения - 26 ноября. Бумаги будут размещаться по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002.

Совет директоров ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 66 млрд рублей и два выпуска облигаций объемом 2,72 млрд рублей и 17,70 млрд рублей. Срок обращения выпуска объемом 2,72 млрд рублей - около 12 лет. Срок обращения выпуска на 17,70 млрд рублей - около 3 лет. Оба выпуска будут размещаться в рамках данной программы. За последнее время компания утвердила несколько выпусков классических облигаций. 9 октября был утвержден выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 8 млрд 759,2 млн рублей. Выпуски 001Р-01 - 001Р-04 размещаются в рамках программы классических облигаций объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 17-18-го купонов биржевых облигаций серии БО-08 в размере 8,65% годовых. Компания разместила облигации БО-08 на 10 млрд рублей в декабре 2014 года. Семилетние бонды имеют 28 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 7,95% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 11,111% от номинала выплачиваются через каждые полгода, начиная с даты выплаты 12-го купона. По бондам 3 декабря предстоит оферта.

ООО "КИТ Финанс Капитал" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 9,75% годовых. Эмитент разместил 10-летние облигации БО-10 на 2 млрд рублей в июне 2017 года. По выпуску предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,75% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 6 декабря.

ЗАО "Ипотечный агент Кама" ("ИА Кама") исполнило обязательства по выплате купонного дохода по ипотечным облигациям класса "А" за период с 17 ноября 2018 года по 21 ноября 2018 года на сумму 385,193 тыс. рублей, а также погасило часть номинальной стоимости облигаций на 3,399 тыс. рублей. Ранее компания выплатила купонный доход с 15 июня 2017 года по 16 ноября 2018 года на сумму 1 млрд 549 млн 897,520 тыс. рублей, а также погасило часть номинальной стоимости облигаций на 9 млрд 741 млн 467,6 тыс. рублей. Доход был выплачен за 8-й, 9-й и незавершенный 10-й купонные периоды. В декабре 2017 года компания допустила дефолт, не выплатив 8-й купон на сумму 546 млн 493 тыс. 150,16 рубля. В июне 2018 года компания также не выплатила 9-й купон на 543,5 млн рублей. Причиной невыплат послужило "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Компания в январе 2014 года разместила облигации на 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения выпуска. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа - 31 декабря 2043 года.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) в рамках оферты приобрел 35,958 тыс. облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 1,2% выпуска. Пятилетние облигации серии БО-10 объемом 3 млрд рублей были размещены в мае 2014 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,25% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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