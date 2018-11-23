Рынок нефти глубоко перепродан

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики на фоне достаточно низкой активности торгов.

Японские биржи в пятницу не работают в связи с праздником - страна отмечает День благодарности труду. Кроме того, не проводятся торги в Индии.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился с открытия рынка на 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК уменьшился на 1,96%, гонконгский Hang Seng потерял 0,42%.

Лидером падения выступает технологический сектор на фоне опасений, что США усилят кампанию против Huawei Technologies Co., сообщает агентство Bloomberg.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. опустился с начала сессии на 1,9%. Помимо этого, падают на 3% котировки акций AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple.

Между тем повышаются котировки акций представителей железнодорожной отрасли на новости о том, что Beijing-Shanghai High-Speed Railway (подразделение China Railway Group) планирует провести IPO и привлечь 30 млрд юаней ($4,3 млрд).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:42 МСК снизилось на 1,03%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 1,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,7%.

В то же время цена акций автопроизводителя Hyundai Motor выросла с открытия рынка на 0,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в пятницу прибавил 0,44%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Billiton и Rio Tinto Ltd. уменьшилась соответственно на 0,7% и 0,3%.

При этом выросла цена бумаг крупнейших австралийских банков: Commonwealth Bank of Australia - на 0,95%, Westpac Banking - на 1,4%, National Australia Bank - на 1%, Australia & New Zealand Banking - на 2,3%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу, рынок глубоко перепродан, пишет Dow Jones.

В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.

Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК 23 ноября опустился на $0,56 (0,89%) - до $62,04 за баррель. По итогам сессии в четверг Brent упала на $0,88 (1,39%), до $62,60 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,28 (2,34%) - до $53,35 за баррель. Накануне торги в США не проводились в связи с празднованием Дня благодарения, а среду WTI завершила на отметке $54,63 за баррель. В пятницу сессия будет короче обычного.

С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала на 7%, на WTI - на 6,5%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.

По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Ханесена, резкое падение цен на нефть - очередной пример возвращения экстремальной волатильности.

"Когда пыль осядет, мы полагаем, что рынок придет к заключению о чрезмерности распродажи, как это было с выводом о росте, когда нефть превысила $80 за баррель в начале октября", - отмечает эксперт.

Толчком к восстановлению рынка может стать встреча ОПЕК 6 декабря, дополнительную поддержку окажет сезонное увеличение спроса со стороны НПЗ.

Если Brent осилит возврат к $70 за баррель, то к концу года она может подорожать до $75 за баррель, считает О.Ханесен.

Инвестбанк JPMorgan снизил прогноз цен на 2019 год из-за ослабления спроса и роста добычи: по оценкам аналитиков, Brent будет стоить в среднем $73 за баррель, а не $83,5, как ожидалось ранее.