Рынок нефти глубоко перепродан
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики на фоне достаточно низкой активности торгов.
Японские биржи в пятницу не работают в связи с праздником - страна отмечает День благодарности труду. Кроме того, не проводятся торги в Индии.
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился с открытия рынка на 0,1%.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК уменьшился на 1,96%, гонконгский Hang Seng потерял 0,42%.
Лидером падения выступает технологический сектор на фоне опасений, что США усилят кампанию против Huawei Technologies Co., сообщает агентство Bloomberg.
Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. опустился с начала сессии на 1,9%. Помимо этого, падают на 3% котировки акций AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple.
Между тем повышаются котировки акций представителей железнодорожной отрасли на новости о том, что Beijing-Shanghai High-Speed Railway (подразделение China Railway Group) планирует провести IPO и привлечь 30 млрд юаней ($4,3 млрд).
Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:42 МСК снизилось на 1,03%.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 1,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,7%.
В то же время цена акций автопроизводителя Hyundai Motor выросла с открытия рынка на 0,8%.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в пятницу прибавил 0,44%.
Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Billiton и Rio Tinto Ltd. уменьшилась соответственно на 0,7% и 0,3%.
При этом выросла цена бумаг крупнейших австралийских банков: Commonwealth Bank of Australia - на 0,95%, Westpac Banking - на 1,4%, National Australia Bank - на 1%, Australia & New Zealand Banking - на 2,3%.
Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу, рынок глубоко перепродан, пишет Dow Jones.
В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.
Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК 23 ноября опустился на $0,56 (0,89%) - до $62,04 за баррель. По итогам сессии в четверг Brent упала на $0,88 (1,39%), до $62,60 за баррель.
Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,28 (2,34%) - до $53,35 за баррель. Накануне торги в США не проводились в связи с празднованием Дня благодарения, а среду WTI завершила на отметке $54,63 за баррель. В пятницу сессия будет короче обычного.
С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала на 7%, на WTI - на 6,5%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.
По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Ханесена, резкое падение цен на нефть - очередной пример возвращения экстремальной волатильности.
"Когда пыль осядет, мы полагаем, что рынок придет к заключению о чрезмерности распродажи, как это было с выводом о росте, когда нефть превысила $80 за баррель в начале октября", - отмечает эксперт.
Толчком к восстановлению рынка может стать встреча ОПЕК 6 декабря, дополнительную поддержку окажет сезонное увеличение спроса со стороны НПЗ.
Если Brent осилит возврат к $70 за баррель, то к концу года она может подорожать до $75 за баррель, считает О.Ханесен.
Инвестбанк JPMorgan снизил прогноз цен на 2019 год из-за ослабления спроса и роста добычи: по оценкам аналитиков, Brent будет стоить в среднем $73 за баррель, а не $83,5, как ожидалось ранее.
Снижение рынка акций РФ на неделе вслед за обвалившейся нефтью и откатом мировых площадок из-за опасений эскалации торгового противостояния США и Китая сдерживали ожидания отсрочки введения новых антироссийских санкций США. Тем временем, вывод средств нерезидентами продолжился: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 15 по 21 ноября составил порядка $60 млн против оттока $10 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $90 млн, неделей ранее был отток на уровне $30 млн (данные EPFR Global).читать дальше