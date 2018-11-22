Рынок акций РФ в четверг вырос вопреки внешнему негативу, РТС поднялся к 1140п на фоне укрепления рубля

Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ в четверг вырос вопреки негативной динамике внешних фондовых площадок и на фоне неудавшейся попытки нефти подрасти, индекс РТС поднялся к 1140 пунктам за счет ослабления рубля и ожиданий отсрочки американских санкций к РФ.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2369,53 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1138,38 пункта (+1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 65,58 рубля (-0,08 рубля).

По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", поддержку рынку акций на негативном внешнем фоне оказывают ожидания отсрочки введения новых антироссийских санкций США. Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко рассказал накануне в интервью Bloomberg, что Конгресс США вряд ли примет законы о новых санкциях в отношении России раньше марта или апреля следующего года.

Выросли в четверг рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,1%), "Мосбиржи" (+2,3%, до 91,6 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%).

Подешевели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%).

В США накануне выросли индексы S&P 500 и Nasdaq, а Dow Jones практически не изменился. В четверг финансовые рынки США закрыты по случаю Дня благодарения, а торги в пятницу пройдут в укороченном режиме. Динамика всех трех индексов за три дня - с понедельника по среду - оказалась наихудшей для недели, на которую приходится День благодарения, с 2011 года.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,8%, Китай просел на 0,2%), однако проседают Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,5-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Нефть днем корректировалась вверх, но вечером откат возобновился на фоне очередного твита американского президента Дональда Трампа о пользе низких цен. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $63,16 за баррель (-0,5% и +1,5% в среду), январская цена WTI - $54,12 за баррель (-0,9% и +2,3% накануне).

Д.Трамп в среду выразил благодарность Саудовской Аравии за снижение нефтяных цен. Однако одновременно он призвал опустить их еще больше.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей при прогнозах роста на 3,45 млн баррелей. Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 116 тыс. баррелей.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций в четверг вырос, несмотря на просевшую нефть и сохранение рисков усиления торговых войн, на фоне низкой активности инвесторов из-за празднования Дня благодарения в США.

Перспективы предстоящей встречи лидеров двух крупнейших экономик мира на саммите G20 в конце декабря стали еще более туманными после прошедшего в среду заседания ВТО, на котором Китай обвинил США в лицемерии и ложных заявлениях. Последнее было в немалой степени вызвано ранее опубликованным докладом торгового представительства США, в котором утверждалось, что Китай принципиально не изменил свою "несправедливую, необоснованную и искажающую рынок практику", которая была предметом их мартовского отчета.

Помимо этого, Китай совместно с ЕС, Канадой, Мексикой и Россией заявили о готовности участвовать в группе по решению споров о тарифах и пошлинах США, которую решила создать ВТО. Все это в совокупности дает основания предполагать, что торговые противостояния закончатся еще не скоро, полагает аналитик.

Руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт также полагает, что поведение инвесторов на внешних рынках говорит о сохраняющейся напряженности в преддверии встречи президентов США и Китая на саммите G20. Рынки не питают особых иллюзий, но все же надеются на конструктивный диалог двух лидеров и спад напряженности на торговом фронте. Фондовые площадки США в четверг закрыты по случаю празднования Дня благодарения, а значит, торговая активность до конца этой недели будет пониженной, как и волатильность.

Нефть Brent остается под отметкой $64 за баррель в ожидании свежих драйверов. Нефтяная статистика в США накануне вышла в целом неплохой - добыча перестала расти, темпы увеличения запасов замедлились (до 5 млн баррелей), а число буровых установок сократилось на три единицы. Но в центре внимания игроков сейчас - предстоящий декабрьский саммит ОПЕК+ и сомнения по поводу достижения договоренности о сокращении добычи. Это сдерживает рост цен и заставляет участников рынка далее ликвидировать длинные позиции на любых негативных сигналах, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Алор брокер", поддержку рынку акций РФ продолжает оказывать информация о том, что санкции США против России не будут введены раньше марта или апреля следующего года. На этом фоне наблюдается восстановление долгового рынка, что выразилось в удачном размещении ОФЗ Минфином РФ. Нефть Brent остается в нисходящем тренде, целью которого является уровень $60 за баррель.

В Европе индексы должна была поддержать новость о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеется на согласование плана по Brexit в ближайшее воскресенье. Однако европейцев, как и остальной мир, продолжает волновать замедление экономического роста планеты. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует его замедление с текущих 3,7% (оценка ОЭСР на 2018 год) до 3,5% в 2019-2020 годах. Среди главных причин ОЭСР ожидаемо выделяет торговую войну. Впрочем, есть надежда на урегулирование конфликта между сторонами на саммите G20. Стало известно, что советник президента США Д.Трампа по торговле Питер Наварро, занимающий крайне жесткую позицию по отношению к Китаю, не будет принимать участия в предстоящих переговорах, отмечают эксперты.

Аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что затишье на западных площадках оказалось полезным для отечественных инвесторов, которые предпочитают покупать, а не продавать. Новостной фон весьма скудный, но есть и некоторые интересные моменты. Управляющий директор по денежному рынку "Московской биржи" Игорь Марич рассказал, что доля нерезидентов на российском рынке акций сохраняется на уровне 48%, на рынке облигаций - 15%, а на срочном доля выросла за пять лет с 38% до 47%. Он также сообщил, что западные банки не отмечают какого-либо оттока клиентов с российской биржи. Из этого можно сделать вывод, что рынок не ждет ухудшения внешней ситуации.

Рубль укрепляется, игнорируя нефть, пользуясь поддержкой налогового периода. На внешних рынках тревожность возросла после того, как из Китая поступили очередные заявления в рамках торговой войны: Минторг КНР отверг американские обвинения в поддержке нечестной конкуренции в торговле. Ведомство выразило озабоченность тем, что свежий американский доклад признал отсутствие какого-либо прогресса в исправлении нечестных практик. В заявлении также говорится, что подобные обвинения являются абсолютно неприемлемыми. Соответственно, китайская сторона сохраняет за собой право на ответные меры, если США продолжат практику одностороннего нарушения правил ВТО. Естественно, что США требуют доступа на финансовый рынок, отмены субсидий промышленным предприятиям, а также более надежной защиты интеллектуальных прав.

Продолжение жесткой риторики между США и КНР также негативно влияет на нефть. К тому же остаются сомнения в том, что члены соглашения ОПЕК+ смогут договориться о новом сокращении производства. Как минимум, РФ пока воздерживается от поддержки этой идеи. Плюс к этому, Саудовская Аравия оказалась в затруднительном положении из-за убийства оппозиционного журналиста, которое фактически покрывает Белый дом во главе с Д.Трампом, отмечает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+14,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+8,3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+5,7%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+3,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+3,2%).

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Нижний Новгород) в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль на 26,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 10,343 млрд рублей, говорится в неаудированной отчетности компании по МСФО. Выручка ПАО выросла на 7,5% - до 68,891 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-0,4%) по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла в 1,5 раза, до 5,1 млрд рублей. Выручка за отчетный период прибавила 6,9%, достигнув 113,5 млрд рублей.

ПАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+0,6%) в январе-сентябре 2017 года сократило чистую прибыль по МСФО в 4,8 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 738,56 млн рублей. Выручка предприятия возросла на 17,8%, до 69,082 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-5,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,9%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-3,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,314 млрд рублей (из них 9,859 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).