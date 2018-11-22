Рубль слабо меняется к доллару и евро вечером в четверг

Москва. 22 ноября. Доллар США немного снижается, евро лишь незначительно повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Курс доллара США составил 65,57 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,78 руб./EUR1, поднявшись на 1,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,28 копейки - до 69,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка меняется к доллару и евро на вечерних торгах следом за динамикой валют на глобальном рынке. При этом торги проходят в малоактивном режиме из-за праздничного выходного дня в США, где отмечают День благодарения.

Доллар немного снижается на Forex к евро и к другим валютам, так как инвесторы пересматривают свои ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Большинство аналитиков и трейдеров уверены, что Федрезерв поднимет ставку в декабре, но ожидания на 2019 год в последнее время уменьшились с трех до одного повышения.

В свою очередь, евро немного укрепляется на фоне противоречивых сообщений итальянских СМИ относительно позиции правительства страны по бюджету. Так, по данным газеты La Stampa, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо допускает "внесение корректировок" в проект бюджета страны на 2019 года. В то же время La Repubblica пишет, что Рим "не изменит ни одной запятой" в своем бюджетном плане.

Накануне Еврокомиссия обвинила Италию в серьезном несоответствии бюджета правилам Евросоюза, отметив "особо серьезное несоблюдение" Пакта стабильности и роста в случае этой страны.

Минфин РФ на следующей неделе может увеличить объем предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак. "Я думаю, что да. Наверняка на следующей неделе мы попытаемся предложить еще больше", - сказал С.Сторчак.

Он напомнил, что традиционно Минфин определяется с параметрами предложения ОФЗ во вторник, накануне аукционов. С.Сторчак также отметил, что текущие доходности ОФЗ не совсем устраивают министерство.

"Если честно, то нет. Мы все-таки очень продвинулись год назад к уровням, которые были приличными, а сейчас все-таки доходности высокие. Но мы же рынок не сможем сломать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, устраивает ли Минфин текущий уровень ставок на рынке ОФЗ.

Минфин в среду провел два успешных аукциона ОФЗ - впервые с начала августа министерству удалось привлечь 20 млрд рублей нового долга за аукционный день.

Реальный эффективный курс рубля будет незначительно укрепляться в долгосрочной перспективе, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам по итогам заседания правительства РФ, на котором рассматривался долгосрочный макропрогноз до 2036 года. "У нас установлен целевой ориентир по инфляции в 4%. Он заложен полностью в прогноз до 2036 года", - сообщил министр.

"Что касается курса, то мы не ожидаем кардинальных изменений с точки зрения реального курса рубля", - отметил он. "Поэтому ожидаем определенное небольшого плавное укрепление реального эффективного курса рубля на всем рассматриваемом горизонте (до 2036 года - ИФ), что связано с опережающим ростом производительности в российской экономике относительно других стран", - озвучил ожидания по курсу М.Орешкин.

Нефть слабо меняется в цене в четверг, при этом торги отличаются низкими объемами на фоне празднования Дня благодарения в США. В пятницу американская биржа NYMEX проведет короткую сессию. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,6% - до $63,1 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,99% - до $54,09 за баррель.

Рынок продолжает реагировать на "неожиданно выраженный" рост запасов в США по итогам прошлой недели, как стало известно из отчета Минэнерго страны, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей.

Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема, на 3,45 млн баррелей, при этом Американский институт нефти (API) ранее сообщил о снижении запасов на 1,55 млн баррелей.

Ранее СМИ сообщали, что ОПЕК может снизить объем нефтедобычи в 2019 году, однако его члены пока не могут договориться о конкретном объеме. Встреча ОПЕК пройдет в Вене 6 декабря.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes обнародовала данные о буровых установках в США на два дня раньше обычного срока. Как показывает отчет компании, на текущей неделе число действующих нефтедобывающих буровых в Штатах уменьшилось на 3 единицы, до 885 установок. До этого показатель, в целом отражающий тенденцию в нефтедобыче, стабильно повышался и находится близко к максимальному уровню за полтора года.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, торги в четверг проходят в спокойном режиме. "Активность на валютном рынке слабо выражена, в том числе из-за Дня благодарения в США. Цены на нефть стабилизировались, явного драйвера для роста волатильности в рублевых парах нет", - сказал М.Поддубский.

"Рубль слегка укрепляется в парах с иностранными валютами, но активность в инструментах явно снижена. Доллар США находится около 65,56 руб./$1, сессия сегодняшнего дня завершится в пределах 65,5-65,85 руб./$1. Пара "евро-рубль" закроет день около 74,5-75 руб./EUR1. Пока заокеанские инвесторы отдыхают по случаю Дня благодарения, на сильные колебания можно не рассчитывать", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 ноября на 34,18 копейки, до 65,6067 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,35 копейки, до 74,8048 руб./EUR1.

Торги контрактом по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" не проводились в четверг в связи с празднованием в США Дня благодарения. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 32,02 копейки и составил 65,5619 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 926,634 млн, он полностью пришелся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 33,77 копейки, до 74,7742 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 30,86 копейки и составил 74,782 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR736,396 млн, из которых EUR423,341 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR313,396 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 7,63% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 2 б.п. - до 7,94% и 8,41% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой и осталась на уровне 8,48% годовых.