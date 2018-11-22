Отечественный фондовый рынок торгуется в незначительном плюсе - УК "Райффайзен Капитал"

"В четверг, 22 ноября, отечественный фондовый рынок торгуется в незначительном плюсе, даже несмотря на продолжившуюся коррекцию в нефтяных котировках и сохранение рисков усиления торговых войн, на фоне низкой активности инвесторов из-за празднования Дня благодарения в США, - комментирует старший аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. - Так, индекс МосБиржи прибавляет 0,5%, в то время как РТС растет на 0,9% за счет укрепления курса рубля. На нефтяном рынке вчерашний энтузиазм после публикации отчета API о сокращении запасов нефти на 1,55 млн баррелей быстро сошел на нет, когда свои данные представило Минэнерго США, а именно увеличение еще на 4,85 млн баррелей за прошлую неделю. Баррель Brent спот сегодня дешевеет на 0,2%, консолидируясь возле уровней $62,8".

Перспективы предстоящей встречи лидеров двух крупнейших экономик мира на саммите G-20 в конце декабря стали еще более туманными после прошедшего в среду заседания ВТО, на котором Китая обвинил США в лицемерии и ложных заявлениях. Последнее было в немалой степени вызвано ранее опубликованным докладом торгового представительства США, в котором утверждалось, что Китай принципиально не изменил свою «несправедливую, необоснованную и искажающую рынок практику, которая была предметом их мартовского отчета. Помимо этого, Китай совместно с ЕС, Канадой, Мексикой и Россией заявили о готовности участвовать в группе по решению споров о тарифах и пошлинах США, которую решила создать ВТО. Все это в совокупности, по мнению эксперта УК, дает основания предполагать, что торговые противостояния закончатся еще не скоро.