Рубль продолжает утреннюю динамику небольшого укрепления к доллару и ослабления к евро на малоактивных торгах четверга

Москва. 22 ноября. Доллар США продолжает немного слабеть, евро повышаться на "Московской бирже" в четверг днем, валюты торгуются примерно на тех же отметках, что и в первой половине дня; рубль лишь слегка укрепляется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Курс доллара США составил 65,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,81 руб./EUR1, поднявшись на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,01 копейки - до 69,71 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 ноября на 34,18 копейки, до 65,6067 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,35 копейки, до 74,8048 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать небольшое разнонаправленное движение в основных валютных парах следом за динамикой евро к доллару на глобальном рынке. При этом торги проходят в малоактивном режиме из-за праздничного выходного дня в США, где отмечают День благодарения.

Доллар немного снижается на Forex к евро и к другим валютам, так как инвесторы пересматривают свои ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Большинство аналитиков и трейдеров уверены, что Федрезерв поднимет ставку в декабре, но ожидания на 2019 год в последнее время уменьшились с трех до одного повышения.

В свою очередь, евро немного укрепляется на фоне противоречивых сообщений итальянских СМИ относительно позиции правительства страны по бюджету. Так, по данным газеты La Stampa, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо допускает "внесение корректировок" в проект бюджета страны на 2019 года. В то же время La Repubblica пишет, что Рим "не изменит ни одной запятой" в своем бюджетном плане.

Накануне Еврокомиссия обвинила Италию в серьезном несоответствии бюджета правилам Евросоюза, отметив "особо серьезное несоблюдение" Пакта стабильности и роста в случае этой страны.

Минфин РФ на следующей неделе может увеличить объем предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак. "Я думаю, что да. Наверняка на следующей неделе мы попытаемся предложить еще больше", - сказал С.Сторчак.

Он напомнил, что традиционно Минфин определяется с параметрами предложения ОФЗ во вторник, накануне аукционов. С.Сторчак также отметил, что текущие доходности ОФЗ не совсем устраивают министерство.

"Если честно, то нет. Мы все-таки очень продвинулись год назад к уровням, которые были приличными, а сейчас все-таки доходности высокие. Но мы же рынок не сможем сломать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, устраивает ли Минфин текущий уровень ставок на рынке ОФЗ.

Минфин в среду провел два успешных аукциона ОФЗ - впервые с начала августа министерству удалось привлечь 20 млрд рублей нового долга за аукционный день.

Нефтяной рынок продолжает негативно реагировать на данные об увеличении запасов топлива в США, обе эталонные марки торгуются близко к минимумам с весны.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,8% - до $62,97 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,12% - до $54,02 за баррель.

Основные торги на NYMEX в четверг не будут проводиться в связи с празднованием Дня благодарения в США.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей, при том, что эксперты Bloomberg прогнозировали снижение на 3,45 млн баррелей.

Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 116 тыс. баррелей.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes обнародовала данные о буровых установках в США на два дня раньше обычного срока. Как показывает отчет компании, на текущей неделе число действующих нефтедобывающих буровых в Штатах уменьшилось на 3 единицы, до 885 установок. До этого показатель, в целом отражающий тенденцию в нефтедобыче, стабильно повышался и находится близко к максимальному уровню за полтора года.

"Рубль продолжает сдержанно укрепляться относительно доллара, следуя динамике прошедшего дня. Поддержку российской валюте оказывает общее настроение в отношении валют развивающихся рынков, попытки коррекции на рынке нефти, а также умеренный позитив в отношении санкционного вопроса. Игроки валютного рынка реагируют на заявления американских политиков, в которых отмечается желание властей США взять паузу и вернуться к обсуждению новых санкций в 2019 году. Кроме того, локальную поддержку российской валюте оказало заявление председателя Банка России о необходимости поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, реагируя на проинфляционные риски в экономике", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Сегодняшние торги на валютном рынке проходят в слабоактивном ключе, так как американские площадки сегодня закрыты в связи с празднованием в Штатах Дня благодарения. Некоторую поддержку российской валюте может оказывать приближение пика налоговых выплат. 26-28 ноября российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль (суммарный объем платежей в этот период мы оцениваем в 1,17 трлн рублей). При этом преувеличивать фактор налогового периода также не стоит - рублевые ставки на рынке МБК находятся на вполне привычном уровне (однодневная MosPrime держится вблизи ключевой)", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Рубль укрепляется вместе с остальными валютами развивающихся стран. Сохраняется поддержка налогового периода - в понедельник уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Сейчас в условиях низкой активности на рынках нет факторов для выхода курса рубля из диапазона 65,5-66,5 руб./$1. Но в долгосрочной перспективе сохраняются существенные риски, связанные с санкциями, возвратом ЦБ на валютный рынок и значительно снизившимися ценами на нефть", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 7,63% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 2 б.п. - до 7,94% и 8,41% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой и осталась на уровне 8,48% годовых.