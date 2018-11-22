Отечественная валюта растет благодаря проходящей в России налоговой неделе - Аналитика Онлайн

"Отечественная валюта растет благодаря проходящей в России налоговой неделе. Скоро экспортерам предстоит платить налоги на добычу полезных ископаемых. Этот фактор традиционно оказывает поддержку рублю. При этом спокойствие и уверенность на рынке придает, то, что американские конгрессмены в этом году не будут рассматривать новый пакет санкций в отношении России. Однако этот фактор в большей мере уже учтен в текущих ценах. На наш взгляд, маловероятно, что в ближайшее время мы увидим прорыв ниже отметки в 65 рублей за доллар. Напомним, что ранее мы уже неоднократно рекомендовали открывать сделки на покупку доллара в диапазоне от 65 до 66 рублей. Ожидаем роста к концу текущего года в район 67-68 рублей за доллар", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.