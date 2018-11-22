В 2019 году наиболее вероятно движение цен на нефть в диапазоне 70-80 $/баррель - UFG Wealth Management

"Ситуация на рынке нефти в течение последних нескольких недель напоминала идеальный шторм, заставив аналитиков, ещё недавно говоривших про скорое достижение отметок в $100 за баррель, резко поубавить пыл и начать проводить параллели с ситуацией 4-летней давности, а также пытаться предугадать итоги встречи стран ОПЕК+ 6 декабря, - отмечает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов. - Но, хоть ситуация и выглядит достаточно драматично, я бы не стал драматизировать текущую ценовую динамику. К быстрому снижению цен привела целая серия факторов: неожиданные послабления в отношении иранских санкций, прогноз ОПЕК, хеджирование опционных позиций крупнейшими инвестбанками и негативная динамика фондовых рынков. В результате ожидания превышения предложения над спросом в следующем году резко выросли. Но насколько это обоснованно? Я думаю, скорее необоснованно. С практически 100%-ной вероятностью ОПЕК+ договорятся о сокращении добычи 6 декабря, что окажет поддержку ценам на первых порах. В дальнейшем растущий спрос на энергоресурсы в 2019 году и гораздо меньшее количество свободных мощностей по добыче нефти по сравнению с тем же 2014-2015 годами, приведёт к поддержанию цен в диапазоне 70-80 $/баррель или его пробитию вверх. Рынок явно недооценивает (сконцентрировавшись на текущей краткосрочной динамике) сейчас различные факторы, которые могут привести в 2019 году с пересмотру величины предложения нефти в сторону снижения. Пожалуй, наиболее явный из них - стабильное снижение производства в Венесуэле, которое может превратиться в полный коллапс уже довольно скоро (в этом случае ждите новой волны заголовков о $100 за баррель и новую череду гневных твитов господина Трампа)".