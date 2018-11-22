Рынок акций РФ днем остается в боковике, индекс РТС подрос за счет укрепления рубля

Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ днем в четверг дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне проседающей фондовой Европы и нефти, индекс РТС подрос за счет укрепления рубля в условиях ожиданий отсрочки американских санкций к РФ.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2359,69 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1136,07 пункта (+0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,7%.

Доллар просел до 65,44 рубля (-0,22 рубля).

По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", поддержку рынку акций на негативном внешнем фоне оказывают ожидания отсрочки введения новых антироссийских санкций США. Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко рассказал накануне в интервью Bloomberg, что Конгресс США вряд ли примет законы о новых санкциях в отношении России раньше марта или апреля следующего года.

Выросли в четверг рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,7%), "Мосбиржи" (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

В США накануне выросли индексы S&P 500 и Nasdaq, а Dow Jones практически не изменился. В четверг финансовые рынки США будут закрыты по случаю Дня благодарения, а торги в пятницу пройдут в укороченном режиме.

Динамика всех трех индексов за три дня - с понедельника по среду - оказалась наихудшей для недели, на которую приходится День благодарения, с 2011 года.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,8%, Китай просел на 0,2%), однако проседают Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,6-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Нефть дешевеет с вечера среды из-за данных о росте коммерческих запасов США и очередного твита американского президента Дональда Трампа о пользе низких цен. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в четверг составила $63,05 за баррель (-0,7% и +1,5% в среду), январская цена WTI - $54,08 за баррель (-0,6% и +2,3% накануне).

В четверг основной сессии на NYMEX не будет в связи с празднованием Дня благодарения в США.

Д.Трамп в среду выразил благодарность Саудовской Аравии за снижение нефтяных цен. Однако одновременно он призвал опустить их еще больше.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей при прогнозах роста на 3,45 млн баррелей. Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 116 тыс. баррелей.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, поведение инвесторов на внешних рынках говорит о сохраняющейся напряженности в преддверии встречи президентов США и Китая на саммите G20. Рынки не питают особых иллюзий, но все же надеются на конструктивный диалог двух лидеров и спад напряженности на торговом фронте. Фондовые площадки США в четверг закрыты по случаю празднования Дня благодарения, а значит, торговая активность до конца этой недели будет пониженной, как и волатильность.

Нефть Brent остается под отметкой $64 за баррель в ожидании свежих драйверов. Нефтяная статистика в США накануне вышла в целом неплохой - добыча перестала расти, темпы увеличения запасов замедлились (до 5 млн баррелей), а число буровых установок сократилось на три единицы. Но в центре внимания игроков сейчас - предстоящий декабрьский саммит ОПЕК+ и сомнения по поводу достижения договоренности о сокращении добычи. Это сдерживает рост цен и заставляет участников рынка далее ликвидировать длинные позиции на любых негативных сигналах, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, динамика рынка акций РФ нейтральная вследствие смешанных сигналов с мировых площадок, активность торгов сократилась - сказывается ожидаемое отсутствие американских инвесторов из-за празднования Дня благодарения. Поэтому ход торгов на российском рынке будет вялым, и при появлении значимых новостей может возникать неэффективность рынка в виде резких колебаний цен активов на фоне малых объемов. Помимо этого, цена на нефть сохраняет нисходящий тренд в силу увеличения запасов нефти в США, что подогревает опасения инвесторов за переизбыток предложения нефти на мировом рынке. Однако российские экспортеры будут готовиться к налоговым платежам, ввиду чего ожидается укрепления рубля в четверг-пятницу.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС (сокращение баланса и повышение ставки), а также реальная перспектива эскалации торговой войны с Китаем породили ожидания замедления американской экономики (вплоть до рецессии, которая может наступить уже в следующем году), что существенно изменило характер торгов на рынках (времена "легких" денег за счет покупок акций на просадках прошли). В таких условиях многие инвесторы предпочитают уйти в денежный рынок и получать без риска стабильно 2,25% годовых.

Надежда у "быков" на предновогоднее ралли может появиться лишь в случае достижения конструктивной договоренности по торговле между США и Китаем. В этом споре ставки каждой из сторон высоки, поскольку торговая война замедлит экономику, что при текущем уровне долга может ускорить наступление глубокого финансового кризиса. Поэтому вероятно достижение компромисса, который может позволить рынкам в декабре хотя бы частично восстановить понесенные потери. Пока же история показывает, что с 2007 года лишь в трех случаях в декабре индекс S&P закрывался в "минусе", отмечают эксперты.

Аналитики Sberbank CIB из позитивных факторов выделили новости о том, что торговый представитель США Питер Наварро, который проявил себя как сторонник жесткой позиции по отношению к Китаю, вероятно, не будет участвовать в американо-китайских переговорах в конце ноября, в рамках саммита "большой двадцатки". В четверг также появились сообщения о том, что Великобритания и ЕС почти согласовали предварительный текст соглашения по Brexit. Если сторонам удастся договориться по этому вопросу, то он может обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС в воскресенье.

Для энергетического сектора важным стало сообщение Bloomberg о том, что администрация США может рассмотреть проект антимонопольного законодательства с целью ограничить влияние ОПЕК на рынок. Накануне президент США Д.Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за сохранение цен на нефть на низких уровнях, отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, определенности по торговому вопросу в отношениях США и Китая до праздников в Америке не появилось, а ОЭСР накануне понизила прогноз роста, в том числе китайской экономики на ближайшие три года. Нефть Brent не смогла подняться до $65 за баррель - основным опасением рынков в текущий период является сохранение нефтедобычи ОПЕК+ на прежнем уровне, под давлением, в том числе, комментариев Д.Трампа.

Краткосрочные перспективы российского рынка остаются умеренно негативными до закрепления рублевого индикатора МосБиржи как минимум выше 2390 пунктов, а долларового РТС - выше 1150 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+16,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-1,9%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-1,2%).

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Нижний Новгород) в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль на 26,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 10,343 млрд рублей, говорится в неаудированной отчетности компании по МСФО. Выручка ПАО выросла на 7,5% - до 68,891 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+0,2%) по МСФО за девять месяцев 2018г выросла в 1,5 раза, до 5,1 млрд рублей. Выручка за отчетный период прибавила 6,9%, достигнув 113,5 млрд рублей.

ПАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+0,5%) в январе-сентябре 2017 года сократило чистую прибыль по МСФО в 4,8 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 738,56 млн рублей. Выручка предприятия возросла на 17,8%, до 69,082 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 11,09 млрд рублей (из них 4,868 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).