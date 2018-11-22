Золото: дно пройдено? - eToro

"Цены на золото продолжают расти в четверг. Доллар чувствует себя неважно, не сумев сохранить недавний энтузиазм, несмотря на преобладающее уклонение от рисков, - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Этим и пользуется драгметалл, который накануне обновил 2-недельные максимумы на отметке 1230 и держится неподалеку. По мере восстановления котировок на рынке активизируются спекуляции на тему того, что золото, возможно, уже достигло дна - в августе, на отметке 1160. На прошлой неделе цены в моменте уходили ниже 1200, но быстро восстановились, и это уже неплохой сигнал, указывающий на возвращение привлекательности металла".

По мнению эксперта, сейчас важная поддержка проходит в районе 1218, над которой желтый металл торгуется с начала текущей недели. Также важно, что котировки находятся над 50- и 100-дневными скользящими средними. Если в ближайшие дни не произойдет прорыв этой поддержки, у игроков прибавится уверенности в дальнейшем восстановлении золота.

"Традиционно основной тон металлу задает доллар, - полагает М. Мащенко. - Американская валюта пала жертвой сомнений инвесторов в дальнейшем ужесточении политики ФРС. Более того, некоторые игроки уже не уверены в том, что регулятор повысит ставку в декабре. Но консенсус-прогноз все же предполагает четвертое в этом году повышение стоимости кредитования. Это фактор риска для золота, тогда как позитивный импульс может прийти в случае подвижек в торговых переговорах между США и Китаем, поскольку USD выигрывает от напряженности на этом фронте. Так что делать выводы о формировании дна по золоту лучше уже после ключевых декабрьских событий".