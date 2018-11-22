"Сургутнефтегаз" - колоссальная недооценка как фактор роста - ИК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "Сургутнефтегаз" -- одной из крупнейших частных вертикально-интегрированных нефтяных компаний России. Стоимость ликвидных активов компании в 2,25 раза превышает рыночную капитализацию. Кроме этого, компания вдвойне выигрывает от ослабления рубля, которое не только обеспечивает рост операционной прибыли, но и дает возможность положительной переоценки валютных активов. На основании этого по бумагам подтверждена рекомендация "Покупать" со среднесрочным потенциалом роста 41,1% для обыкновенных и 22,5% для привилегированных акций.

Как следует из промежуточной консолидированной отчетности по МСФО, в первой половине 2018 года чистая прибыль "Сургутнефтегаза" составила 389,99 млрд руб, увеличившись в 4,4 раза по сравнению с первым кварталом 2017 года. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 33,3% до 730,19 млрд руб, операционная прибыль - на 62%, до 198,67 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 48% до 229,10 млрд руб.

Изменение курсовых разниц принесло компании 225,16 млрд руб. По состоянию на конец отчетного периода "Сургутнефтегаз" имел на долгосрочных депозитах 1 913 млрд руб. и на краткосрочных - 773,4 млрд руб. Большая часть этих депозитов - валютные, преимущественно в долларах США. Ослабление рубля во втором квартале 2018 года внесло большой вклад в прибыль компании, чем операционная деятельность.

По данным отчета о прибылях и убытках по РСБУ - это важно для расчета дивидендов - чистая прибыль за девять месяцев 2018 года составила 598,27 млрд руб, что в 6,6 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Дивидендная политика ОАО "Сургутнефтегаз" предусматривает при решении вопроса о выплате дивидендов ориентирование на финансовые результаты, внешние и внутренние факторы компании, а также интересы дальнейшего развития. Отдельно оговаривается, что выплаты по привилегированным акциям составляют 10% от чистой прибыли по РСБУ и платятся они на 25% уставного капитала (доля привилегированных акций). По итогам 2017 года размер дивидендов составил 1,38 руб. по привилегированным и 0,65 руб. по обыкновенным акциям. Официального решения по дивидендам еще не принято.

"Мы полагаем, что акции "Сургутнефтегаза" являются перспективным активом и подтверждаем рекомендацию "Покупать". Минимальную целевую цену по обыкновенным акциям мы определяем на уровне $0,57 или 37,5 рублей по курсу на дату оценки. Целевую цену по привилегированным акциям мы определяем на уровне $0,71 или 46,7 рублей по курсу на дату оценки. Таким образом, наша оценка предполагает потенциал роста стоимости обыкновенных акций на 41%, а привилегированных - на 22,5% от текущих уровней", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.