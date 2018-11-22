Несмотря на успешный выход Минфина на первичный рынок, пока рано говорить о кардинальной смене тренда по ОФЗ - Уралсиб

"Совокупно спрос на обоих аукционах Минфина в среду превысил 51 млрд руб., такой цифры в абсолютном выражении мы не видели с начала августа. Однако самое интересное, что этот успех не передался далее на вторичный рынок, и торговая активность после аукционов вновь сошла на нет. Безусловно, благодаря укреплению рубля на 0,5% за основную сессию ОФЗ вчера закрылись ростом котировок, примерно на 0,1–0,3 п.п. от номинала, однако весь этот рост достигнут на торговом обороте, не превышающем 12 млрд руб., что гораздо ниже среднего показателя. Мы считаем, что, несмотря на успешный выход Минфина на первичный рынок, пока рано говорить о кардинальной смене тренда, поскольку ключевые риски, связанные с возможным расширением санкций против РФ, сохраняются, а перенос голосования в Конгрессе США на следующий год пока совсем не означает снижения санкционного давления", - отмечают специалисты Уралсиба.