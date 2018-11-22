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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Несмотря на успешный выход Минфина на первичный рынок, пока рано говорить о кардинальной смене тренда по ОФЗ - Уралсиб
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22 ноября 2018 года 12:02
Несмотря на успешный выход Минфина на первичный рынок, пока рано говорить о кардинальной смене тренда по ОФЗ - Уралсиб
"Совокупно спрос на обоих аукционах Минфина в среду превысил 51 млрд руб., такой цифры в абсолютном выражении мы не видели с начала августа. Однако самое интересное, что этот успех не передался далее на вторичный рынок, и торговая активность после аукционов вновь сошла на нет. Безусловно, благодаря укреплению рубля на 0,5% за основную сессию ОФЗ вчера закрылись ростом котировок, примерно на 0,1–0,3 п.п. от номинала, однако весь этот рост достигнут на торговом обороте, не превышающем 12 млрд руб., что гораздо ниже среднего показателя. Мы считаем, что, несмотря на успешный выход Минфина на первичный рынок, пока рано говорить о кардинальной смене тренда, поскольку ключевые риски, связанные с возможным расширением санкций против РФ, сохраняются, а перенос голосования в Конгрессе США на следующий год пока совсем не означает снижения санкционного давления", - отмечают специалисты Уралсиба.
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22 ноября 2018 года 19:45
Рынок акций РФ в четверг вырос вопреки внешнему негативу, РТС поднялся к 1140п на фоне укрепления рубля
Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ в четверг вырос вопреки негативной динамике внешних фондовых площадок и на фоне неудавшейся попытки нефти подрасти, индекс РТС поднялся к 1140 пунктам за счет ослабления рубля и ожиданий отсрочки американских санкций к РФ. читать дальше
.22 ноября 2018 года 19:35
Москва. 22 ноября. Доллар США немного снижается, евро лишь незначительно повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах. читать дальше
.22 ноября 2018 года 19:17
В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать умеренный рост при низких оборотах - Промсвязьбанк
В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать умеренный рост. Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отметил, что объемы торгов составили порядка 2/3 от объемов предыдущей сессии, что вызвано закрытием площадок в США, приведшее к пониженной активности игроков. При этом... читать дальше
.22 ноября 2018 года 17:57
"В четверг, 22 ноября, отечественный фондовый рынок торгуется в незначительном плюсе, даже несмотря на продолжившуюся коррекцию в нефтяных котировках и сохранение рисков усиления торговых войн, на фоне низкой активности инвесторов из-за празднования Дня благодарения в США, - комментирует старший... читать дальше
.22 ноября 2018 года 17:22
Большинство циклических металлов в текущем году находятся под давлением в связи с опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае на фоне кампании властей по сокращению долговой нагрузки и торговых споров с США, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Маркус Алленшпах.... читать дальше
.22 ноября 2018 года 16:49
"В четверг на глобальном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика индексов акций, вызванная снижением торговой активности со стороны инвесторов. Дело в том, что участники рынка опасаются совершать операции в период праздничных выходных в США; биржи Америки сегодня закрыты по случаю... читать дальше
.22 ноября 2018 года 16:24
"Отечественная валюта растет благодаря проходящей в России налоговой неделе. Скоро экспортерам предстоит платить налоги на добычу полезных ископаемых. Этот фактор традиционно оказывает поддержку рублю. При этом спокойствие и уверенность на рынке придает, то, что американские конгрессмены в этом... читать дальше
.22 ноября 2018 года 16:02
"До конца дня не стоит ждать существенного изменения инвестиционных настроений. Российские биржевые индексы имеют все шансы закрыть текущий день в "плюсе". Техническая картина по ним пока не меняется, оставаясь нейтральной. В целом они уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций... читать дальше
.22 ноября 2018 года 15:42
Рубль продолжает утреннюю динамику небольшого укрепления к доллару и ослабления к евро на малоактивных торгах четверга
Москва. 22 ноября. Доллар США продолжает немного слабеть, евро повышаться на "Московской бирже" в четверг днем, валюты торгуются примерно на тех же отметках, что и в первой половине дня; рубль лишь слегка укрепляется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах. читать дальше
.22 ноября 2018 года 15:21
На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 рублей за один американский доллар будет выступать сильной поддержкой - ИК "ФИНАМ"
"Российский рубль в паре с долларом, несмотря на слабость нефтяного рынка, продолжает немного укрепляться. Сегодня рубль отыграл у доллара ещё 0,3%, подойдя к рубежу 65,5. На российском рынке ОФЗ ситуация остаётся стабильной. Минфин РФ вчера удачно провёл аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд... читать дальше
.22 ноября 2018 года 14:49
В 2019 году наиболее вероятно движение цен на нефть в диапазоне 70-80 $/баррель - UFG Wealth Management
"Ситуация на рынке нефти в течение последних нескольких недель напоминала идеальный шторм, заставив аналитиков, ещё недавно говоривших про скорое достижение отметок в $100 за баррель, резко поубавить пыл и начать проводить параллели с ситуацией 4-летней давности, а также пытаться предугадать итоги... читать дальше
.22 ноября 2018 года 14:30
Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ днем в четверг дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне проседающей фондовой Европы и нефти, индекс РТС подрос за счет укрепления рубля в условиях ожиданий отсрочки американских санкций к РФ. читать дальше
.22 ноября 2018 года 14:04
В ответ на появившийся спрос Минфин может увеличить дюрацию предложения ОФЗ на следующей неделе - "Райффайзенбанк"
"В этот раз настойчивость Минфина была вознаграждена: удалось реализовать весь предложенный объем 20 млрд руб. Короткие ОФЗ 25083 встретили традиционный спрос со стороны локальных банков за счет наличия все еще высокой премии к ставкам денежного рынка (87 б.п. к o/n РЕПО по отсечке YTM 8,36%).... читать дальше
.22 ноября 2018 года 13:28
"Цены на золото продолжают расти в четверг. Доллар чувствует себя неважно, не сумев сохранить недавний энтузиазм, несмотря на преобладающее уклонение от рисков, - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Этим и пользуется драгметалл, который накануне... читать дальше
.22 ноября 2018 года 12:54
Сейчас на рынках нет факторов для выхода курса рубля из диапазона 65,5-66,5 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль укрепляется вместе с остальными валютами развивающихся стран. Сохраняется поддержка налогового периода - в понедельник уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Сейчас в условиях низкой активности на рынках нет факторов для выхода курса рубля из диапазона 65,5-66,5 за доллар. Но в долгосрочной... читать дальше
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