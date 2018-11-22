Мы ожидаем сохранения повышенной волатильности нефтяных котировок - "Нордеа Банк"

"Фьючерсы на основные нефтяные контракты в среду начали корректироваться вверх после значительного падения в первые дни недели, однако уже на торгах в четверг вернулись к отрицательной ценовой динамике. Во многом этому способствовали данные по американским запасам нефти, которые выросли девятую неделю подряд. Вчерашний отскок вверх в утренние часы, вероятнее всего, носил временный характер. В условиях отсутствия определенности итогов встречи ОПЕК+ в начале декабря, мы ожидаем сохранения повышенной волатильности нефтяных котировок. Внимание инвесторов по-прежнему обращено на риски разбалансировки рынка на фоне ожидаемого замедления темпов роста мировой экономики и, как следствие, падение спроса на энергоресурсы. Также стоит отметить, что высокие показатели добычи нефти в Саудовской Аравии, РФ и США более чем компенсируют сокращение предложение поставок сырья из Ирана и Венесуэлы. Негативное настроение на рынке накануне “подогрел” Д.Трамп, который в очередной раз призвал к снижению нефтяных цен", - указывают в "Нордеа Банке".