"ВТБ Капитал" снизил оценку акций РусГидро на 21%, сохранив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) на 21% - до 0,71 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 0,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,5 рубля за штуку.