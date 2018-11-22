В условиях стабилизации геополитического фронта Минфин будет постепенно наращивать объем заимствований на первичном рынке - Росбанк

"Российские облигации провели спокойную сессию перед сегодняшним Днем благодарения в США, в условиях низкой волатильности курса рубля и "рабочих" первичных аукционов. Минфин впервые с начала августа привлек 20 млрд руб. нового долга за аукционный день, пусть для этого и потребовалось предложение премии в 4 бп по доходности относительно закрытия вторника. Доходность по цене отсечения составила 8.36% годовых для 3-летних 25083 и 8.63% для 5.25-летних 26223. Вполне логично, что в условиях стабилизации геополитического фронта Министерство будет постепенно наращивать объем заимствований на первичном рынке. Тем более, что некоторые локальные банки могут покупать гособлигации для усиления норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) перед концом года. Дополнительную стабильность рынку придает информация ЦБ о том, что в октябре нерезиденты стали нетто-покупателями ОФЗ, пусть и в минимальном объеме (+7 млрд руб.)", - отмечают аналитики Росбанка.