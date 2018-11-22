Сегодня ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи 65,50-66 - Промсвязьбанк

"Сегодняшние торги на валютном рынке, вероятно, пройдут в слабоактивном ключе – американские площадки сегодня закрыты в связи с празднованием в Штатах Дня Благодарения. Некоторую поддержку российской валюте может оказывать приближение пика налоговых выплат. 26-28 ноября российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль (суммарный объем платежей в этот период мы оцениваем в 1,17 трлн руб.). При этом преувеличивать фактор налогового периода также не стоит – рублевые ставки на рынке МБК находятся на вполне привычном уровне (однодневная Mosprime держится вблизи ключевой). Сегодня ожидаем невысокой торговой активности и консолидации пары доллар/рубль вблизи 65,50-66", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.