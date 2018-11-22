Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов четверга

Москва. 22 ноября. Доллар США немного снижается, евро растет на "Московской бирже" в четверг утром, рубль почти не меняется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,58-65,63 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,62 руб./$1 (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,85 руб./EUR1 (+9,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) поднялась всего на 1,9 копейки к уровню закрытия среды, до 69,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,85 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,58 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в основных валютных парах следом за динамикой евро к доллару на глобальном рынке. Доллар немного снижается к евро на Forex другим валютам, так как инвесторы пересматривают свои ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Большинство аналитиков и трейдеров уверены, что Федрезерв поднимет ставку в декабре, но ожидания на 2019 год в последнее время уменьшились с трех до одного повышения.

При этом ожидается сниженная активность торгов в ближайшие два дня в связи с празднованием Дня благодарения в США.

Нефть эталонных марок возобновила падение в четверг из-за данных о росте коммерческих запасов США и очередного твита американского президента Дональда Трампа о пользе низких цен. Д.Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за снижение нефтяных цен. Однако одновременно он призвал опустить их еще больше.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены) еще!" - написал он в Twitter.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,24% - до $63,33 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,15% - до $54,55 за баррель.

В среду рынок безуспешно пытался отыграть падение более чем на 6%, наблюдавшееся днем ранее: цены выросли, но недостаточно, что компенсировать такой обвал (Brent на 1,52%, WTI - на 2,25%).

В четверг основной сессии на NYMEX не будет в связи с празднованием Дня благодарения в США.