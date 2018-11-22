22 ноября 2018 года 09:59
Утренние прогнозы: в четверг наиболее вероятна консолидация рынка акций при невысокой активности торгов
Сегодня Штаты празднуют День Благодарения, этот фактор скажется на активности торгов отечественными акциями. Аналитики ждут нейтральных торгов при невысокой активности.
Алор Брокер (Алексей Антонов): "Вчера российский рынок акций прибавил по итогам дня 0,7% на фоне отскока американских торговых площадок и нефти. Индекс МосБиржи лишь 2 пункта не дошел до сопротивления 2360. Однако после закрытия фондовой секции МосБиржи ситуация ухудшилась: американские индексы немного присели, доллар потеряла в цене нефть. Поэтому сегодня с утра логично ждать открытия рынка с небольшим, в пределах нескольких десятых процента, "минусом". Скорее всего, в дальнейшем покупки возобладают и рублевый индикатор закроется все-таки выше сопротивления 2360 пунктов, что создаст потенциал движения в сторону "круглой" отметки 2400 пунктов. Однако расти придется в основном на внутренних идеях, которых не так уж много, сегодня Штаты празднуют День Благодарения и торговаться не будут. Одним из драйверов роста могут стать ожидания хороших отчетов ряда крупных эмитентов".
Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Сегодня торги на американских биржах акций проводиться не будут из-за празднования Дня благодарения. На биржах азиатских стран сегодня наблюдается разнонаправленная динамика индексов, сопровождаемая низкими торговыми оборотами. Со вчерашнего дня стоимость барреля нефти марки Brent не изменилась и колеблется у отметки $63,15. Курс рубля вырос по итогам вчерашнего дня на 50 копеек против доллара США и достиг 65,66 руб./долл. Мы ожидаем роста российских индексов акций в начале торговой сессии в четверг. Покупкам будет способствовать рост курса рубля в ходе вечерних валютных торгов. В целом активность инвесторов будет сегодня низкой из-за праздничных выходных в США".
"Банк "ГЛОБЭКС" (Виктор Веселов): "Ожидаем нейтрального открытия российского рынка вследствие смешанной динамики торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы. Объемы торгов по большинству фьючерсов ниже, чем в обычный торговый день, сказывается отсутствие американских инвесторов из-за Дня Благодарения. Ликвидности прибавят европейские инвесторы, но не восстановят ее до обычного дневного уровня. Поэтому ход торгов на российском рынке будет вялым и при появлении значимых новостей может возникать неэффективность рынка в виде резких колебаний цен активов на фоне малых объемов. Помимо этого, цена на нефть сохраняет нисходящий тренд в силу увеличения запасов сырой нефти в США на 4,8 млн барр., что подогревает опасения инвесторов за переизбыток предложения нефти на мировом рынке. Однако российские экспортеры будут готовиться к налоговым платежам, ввиду чего мы ожидаем укрепления рубля в четверг-пятницу".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, нейтральная, мы ожидаем консолидации российских фондовых индексов в диапазоне 2375-2350 пунктов по МосБирже, 1140-1117 пунктов по РТС и снижения объема торгов".
Опубликовано: /Финмаркет/
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