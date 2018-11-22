Пока внешний фон для рубля складывается нейтральный - Алор Брокер

"Рубль показывает чудеса стойкости на фоне падающей нефти. Похоже, что это оценили крупные инвесторы: вчера Минфин полностью разместил два выпуска ОФЗ на 20 млрд руб., при этом спрос превысил предложение в 2,5 раза. Пока рано судить о том, является ли это сигналом возвращения нерезидентов на российский рынок госбумаг, но если это случится, то рубль получит новый драйвер роста. Пока внешний фон для рубля складывается нейтральный: доллар к основным мировым валютам торгуется вблизи вчерашнего закрытия с небольшой тенденцией к ослаблению. Поэтому у российской валюты на фоне налогового периода есть все шансы уйти сегодня в диапазон 65-65,5 за доллар, который рубль не может пройти вниз с конца сентября. Пока мы также не видим факторов, способных увести рубль ниже отметки 65", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.