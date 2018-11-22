.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Пока внешний фон для рубля складывается нейтральный - Алор Брокер
.
22 ноября 2018 года 10:05
Пока внешний фон для рубля складывается нейтральный - Алор Брокер
"Рубль показывает чудеса стойкости на фоне падающей нефти. Похоже, что это оценили крупные инвесторы: вчера Минфин полностью разместил два выпуска ОФЗ на 20 млрд руб., при этом спрос превысил предложение в 2,5 раза. Пока рано судить о том, является ли это сигналом возвращения нерезидентов на российский рынок госбумаг, но если это случится, то рубль получит новый драйвер роста. Пока внешний фон для рубля складывается нейтральный: доллар к основным мировым валютам торгуется вблизи вчерашнего закрытия с небольшой тенденцией к ослаблению. Поэтому у российской валюты на фоне налогового периода есть все шансы уйти сегодня в диапазон 65-65,5 за доллар, который рубль не может пройти вниз с конца сентября. Пока мы также не видим факторов, способных увести рубль ниже отметки 65", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
.
22 ноября 2018 года 19:45
Рынок акций РФ в четверг вырос вопреки внешнему негативу, РТС поднялся к 1140п на фоне укрепления рубля
Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ в четверг вырос вопреки негативной динамике внешних фондовых площадок и на фоне неудавшейся попытки нефти подрасти, индекс РТС поднялся к 1140 пунктам за счет ослабления рубля и ожиданий отсрочки американских санкций к РФ. читать дальше
.22 ноября 2018 года 19:35
Москва. 22 ноября. Доллар США немного снижается, евро лишь незначительно повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах. читать дальше
.22 ноября 2018 года 19:17
В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать умеренный рост при низких оборотах - Промсвязьбанк
В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать умеренный рост. Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отметил, что объемы торгов составили порядка 2/3 от объемов предыдущей сессии, что вызвано закрытием площадок в США, приведшее к пониженной активности игроков. При этом... читать дальше
.22 ноября 2018 года 17:57
"В четверг, 22 ноября, отечественный фондовый рынок торгуется в незначительном плюсе, даже несмотря на продолжившуюся коррекцию в нефтяных котировках и сохранение рисков усиления торговых войн, на фоне низкой активности инвесторов из-за празднования Дня благодарения в США, - комментирует старший... читать дальше
.22 ноября 2018 года 17:22
Большинство циклических металлов в текущем году находятся под давлением в связи с опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае на фоне кампании властей по сокращению долговой нагрузки и торговых споров с США, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Маркус Алленшпах.... читать дальше
.22 ноября 2018 года 16:49
"В четверг на глобальном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика индексов акций, вызванная снижением торговой активности со стороны инвесторов. Дело в том, что участники рынка опасаются совершать операции в период праздничных выходных в США; биржи Америки сегодня закрыты по случаю... читать дальше
.22 ноября 2018 года 16:24
"Отечественная валюта растет благодаря проходящей в России налоговой неделе. Скоро экспортерам предстоит платить налоги на добычу полезных ископаемых. Этот фактор традиционно оказывает поддержку рублю. При этом спокойствие и уверенность на рынке придает, то, что американские конгрессмены в этом... читать дальше
.22 ноября 2018 года 16:02
"До конца дня не стоит ждать существенного изменения инвестиционных настроений. Российские биржевые индексы имеют все шансы закрыть текущий день в "плюсе". Техническая картина по ним пока не меняется, оставаясь нейтральной. В целом они уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций... читать дальше
.22 ноября 2018 года 15:42
Рубль продолжает утреннюю динамику небольшого укрепления к доллару и ослабления к евро на малоактивных торгах четверга
Москва. 22 ноября. Доллар США продолжает немного слабеть, евро повышаться на "Московской бирже" в четверг днем, валюты торгуются примерно на тех же отметках, что и в первой половине дня; рубль лишь слегка укрепляется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах. читать дальше
.22 ноября 2018 года 15:21
На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 рублей за один американский доллар будет выступать сильной поддержкой - ИК "ФИНАМ"
"Российский рубль в паре с долларом, несмотря на слабость нефтяного рынка, продолжает немного укрепляться. Сегодня рубль отыграл у доллара ещё 0,3%, подойдя к рубежу 65,5. На российском рынке ОФЗ ситуация остаётся стабильной. Минфин РФ вчера удачно провёл аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд... читать дальше
.22 ноября 2018 года 14:49
В 2019 году наиболее вероятно движение цен на нефть в диапазоне 70-80 $/баррель - UFG Wealth Management
"Ситуация на рынке нефти в течение последних нескольких недель напоминала идеальный шторм, заставив аналитиков, ещё недавно говоривших про скорое достижение отметок в $100 за баррель, резко поубавить пыл и начать проводить параллели с ситуацией 4-летней давности, а также пытаться предугадать итоги... читать дальше
.22 ноября 2018 года 14:30
Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ днем в четверг дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне проседающей фондовой Европы и нефти, индекс РТС подрос за счет укрепления рубля в условиях ожиданий отсрочки американских санкций к РФ. читать дальше
.22 ноября 2018 года 14:04
В ответ на появившийся спрос Минфин может увеличить дюрацию предложения ОФЗ на следующей неделе - "Райффайзенбанк"
"В этот раз настойчивость Минфина была вознаграждена: удалось реализовать весь предложенный объем 20 млрд руб. Короткие ОФЗ 25083 встретили традиционный спрос со стороны локальных банков за счет наличия все еще высокой премии к ставкам денежного рынка (87 б.п. к o/n РЕПО по отсечке YTM 8,36%).... читать дальше
.22 ноября 2018 года 13:28
"Цены на золото продолжают расти в четверг. Доллар чувствует себя неважно, не сумев сохранить недавний энтузиазм, несмотря на преобладающее уклонение от рисков, - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Этим и пользуется драгметалл, который накануне... читать дальше
.22 ноября 2018 года 12:54
Сейчас на рынках нет факторов для выхода курса рубля из диапазона 65,5-66,5 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль укрепляется вместе с остальными валютами развивающихся стран. Сохраняется поддержка налогового периода - в понедельник уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Сейчас в условиях низкой активности на рынках нет факторов для выхода курса рубля из диапазона 65,5-66,5 за доллар. Но в долгосрочной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.