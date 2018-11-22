Рынок акций откроется небольшим "минусом" - Алор Брокер

"Вчера российский рынок акций прибавил по итогам дня 0,7% на фоне отскока американских торговых площадок и нефти. Индекс МосБиржи лишь 2 пункта не дошел до сопротивления 2360. Однако после закрытия фондовой секции МосБиржи ситуация ухудшилась: американские индексы немного присели, доллар потеряла в цене нефть. Поэтому сегодня с утра логично ждать открытия рынка с небольшим, в пределах нескольких десятых процента, "минусом". Скорее всего, в дальнейшем покупки возобладают и рублевый индикатор закроется все-таки выше сопротивления 2360 пунктов, что создаст потенциал движения в сторону "круглой" отметки 2400 пунктов. Однако расти придется в основном на внутренних идеях, которых не так уж много, сегодня Штаты празднуют День Благодарения и торговаться не будут. Одним из драйверов роста могут стать ожидания хороших отчетов ряда крупных эмитентов", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.