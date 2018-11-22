Цены рублевых корпоративных "бондов" в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 22 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в отсутствие американских инвесторов, празднующих День Благодарения, полагают аналитики.

Фондовые индексы США S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в среду после резкого падения по итогам предыдущих двух сессий, Dow Jones практически не изменился. В четверг финансовые рынки США будут закрыты по случаю Дня благодарения, а торги в пятницу пройдут в укороченном режиме. Статданные, обнародованные в среду, указали на увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США до максимума с конца июня 2018 года. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс., с пересмотренных 221 тыс. до 224 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 1 тыс. с ранее объявленных 216 тыс., до 215 тыс.

Азиатские рынки акций демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне более слабой, чем обычно, активности торгов из-за выходного дня в США. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,82%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 0,9%. Статданные по экономике Японии, обнародованные в четверг, показали, что темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Центробанком страны, в октябре 2018 года остались на уровне предыдущего месяца. Показатель увеличился на 1% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

В свою очередь нефть эталонных марок возобновила падение в четверг из-за данных о росте коммерческих запасов США и очередного твита американского президента Дональда Трампа о пользе низких цен. Д.Трамп в среду выразил благодарность Саудовской Аравии за снижение нефтяных цен. Однако одновременно он призвал опустить их еще больше. "Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены) еще!" - написал он в Twitter.

В среду рынок безуспешно пытался отыграть падение более чем на 6%, наблюдавшееся днем ранее: цены выросли, но недостаточно, что компенсировать такой обвал. По итогам сессии Brent поднялась на 1,52%, и ее котировка на закрытие достигла $63,48 за баррель. Стоимость WTI увеличилась на 2,25%, до $54,63 за баррель. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,22% - до $63,34 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи к этому времени уменьшилась на 0,09% - до $54,58 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост запасов нефти на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей. Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 116 тыс. баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,3 млн баррелей, запасы дистиллятов - сократились на 77 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 100 тыс. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду хотя и выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 6,634 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,31 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 ноября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 567,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001-04R" (+0,54%), "Газпромбанк БО-18" (+0,32%) и "Мегафон БО-001Р-04" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-001Р-04" (-0,5%), "МТС-001P-06" (-0,4%) и "Трансмашхолдинг ПБО-01" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей в размере 10,1% годовых. Сбор заявок на облигации проходил 16 ноября. Выпуск бессрочный с правом колл-опциона у эмитента через 10 лет с даты начала размещения и далее через каждые последующие 10 лет. У эмитента есть возможность пересматривать ставку купона каждые 10 лет. Ставка определяется по формуле: доходность 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет) + спред между ставкой 1-го купона и доходностью 10 летних ОФЗ в дату установления 1-го купона + 100 базисных пунктов. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Кроме того, Россельхозбанк в рамках оферты приобрел 579,710 тыс. облигации 23-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 11,6% выпуска. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2013 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего купона - 8,85% годовых.

ООО "ХК Финанс" (SPV-компания "Хоум кредит энд финанс банка", ХКФ банка) 23 ноября начнет размещение облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещаться по открытой подписке. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 10% годовых, купоны квартальные. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 23-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,5% годовых (11,22 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-08 в размере 7,99% годовых. Ранее банк установил порядок определения ставки 7-14-го купонов облигаций серии БО-08. Ставка купонов определяется как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,15%. Банк разместил 3-летние биржевые облигации БО-08 в мае 2014 года. В начале октября 2016 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) утвердила изменения в решение о выпуске облигаций, продлив срок их обращения до 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставка текущего купона - 7,17% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 25 мая 2021 года.

ООО "ОВК Финанс" (входит в группу компаний "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN), "ОВК") определило ставку 11-го купона облигаций 1-й серии в размере 6,34% годовых (31,61 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания в декабре 2013 года полностью разместила 3-летние облигации 1-й серии на 15 млрд рублей. ЦБ РФ в июне 2016 года зарегистрировал изменения в решение о выпуске и проспект данных облигаций. Компания продлила срок обращения бумаг с 3 до 8 лет. Кроме того, увеличилось число выплачиваемых купонов с 6 до 16. Бонды теперь имеют 16 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций эмитентом по требованию их владельцев. Ставка текущего купона - 6,68% годовых.

ООО "Трансбалтстрой" установило ставку 11-го купона облигаций 1-й серии в размере 10% годовых (49,86 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания в марте 2014 года полностью разместила дебютные облигации объемом 1,5 млрд рублей. Размещение выпуска прошло по закрытой подписке по цене, равной номинальной стоимости облигаций. Среди потенциальных приобретателей займа - ООО "Инвестиционная компания "Спарта-финанс", ООО "ФинРезерв", ООО "Страховая компания "Инстант гарант", ООО "Управляющая компания "Оптимус" и ООО "Фондпартнер". Эмитент установил ставку 1-го купона облигаций в размере 6,5% годовых, 2-го - 8,5% годовых, 3-го - 9,75% годовых, 4-го - 13% годовых, 5-6-го - 12% годовых, 7-го - 10,5% годовых, 8-го - 11% годовых, 9-го - 11% годовых, 10-го - 11% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 29 ноября 2018 года. Дата погашения облигаций - 26 ноября 2020 года.