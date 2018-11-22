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22 ноября 2018 года 09:32

Brent подешевела до $63,3

S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в среду, Dow Jones практически не изменился. Азиатские рынки акций демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг. Нефть эталонных марок возобновила падение в четверг.

Фондовые индексы США S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в среду после резкого падения по итогам предыдущих двух сессий, Dow Jones практически не изменился.

В четверг финансовые рынки США будут закрыты по случаю Дня благодарения, а торги в пятницу пройдут в укороченном режиме.

За две сессии - понедельник и вторник - Dow Jones Industrial Average потерял около 950 пунктов, S&P 500 - 94 пункта, Nasdaq Composite - 339 пунктов. Для Dow Jones это наихудший старт недели, на которую приходится День благодарения, с 1994 года, для S&P 500 - с 1982 года, для Nasdaq - с 2000 года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Динамика всех трех индексов за три дня - с понедельника по среду - наихудшая для недели, на которую приходится День благодарения, с 2011 года.

"Потрепанный американский фондовый рынок ковыляет навстречу Дню благодарения, притом что ему практически не за что быть благодарным", - цитирует MarketWatch аналитика Infinox Дж.Р. Чжоу.

Понимание того, что "устойчивость экономики США все больше не соответствует продолжающемуся ослаблению ВВП их торговых партнеров, в то время как "ястребы" в Федеральной резервной системе (ФРС) уже вызывают тревогу", негативно сказывается на настрое рынка и способствует росту волатильности, говорит эксперт.

Статданные, обнародованные в среду, указали на увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США до максимума с конца июня 2018 года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс., с пересмотренных 221 тыс. до 224 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 1 тыс. с ранее объявленных 216 тыс., до 215 тыс.

Тем временем, продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем - впервые за полгода - и составили 5,22 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре уменьшился до 97,5 пункта - самого низкого значения с августа - с октябрьского уровня в 98,6 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.

Поддержку рынку акций в среду оказал подъем цен на нефть, подтолкнувший вверх котировки акций нефтекомпаний.

Бумаги Exxon Mobil подорожали на 0,8%, Chevron - на 1,3%, Transocean - на 3,2%.

Котировки бумаг некоторых технологических компаний также выросли в среду. Капитализация Facebook увеличилась на 1,8%, Amazon - на 1,4%.

Акции производителя сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. прибавили в цене 2,4%, несмотря на разочаровывающую отчетность компании за четвертый квартал: прибыль и выручка Deere не оправдали ожиданий. Собственный прогноз компании на текущий фингод для выручки подразделения сельхозоборудования оказался хуже ожиданий, а для бизнеса в сфере строительства и лесной промышленности - лучше.

Стоимость бумаг производителя спортивной обуви Footlocker взлетела на 14,9%, поскольку отчетность компании за третий квартал превзошла ожидания рынка.

Акции производителя программного обеспечения Autodesk подорожали на 9,7%. Показатели прибыли и выручки компании за минувший квартал, а также прогнозы на четвертый квартал оказались лучше ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 0,95 пункта и составил 24464,69 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 8,04 пункта (0,3%) - до 2649,93 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 63,43 пункта (0,92%) и составил 6972,25 пункта.

Азиатские рынки акций демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне более слабой, чем обычно, активности торгов из-за выходного дня в США.

Японский Nikkei 225 увеличился в ходе торгов на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 0,9%.

Статданные по экономике Японии, обнародованные в четверг, показали, что темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Центробанком страны, в октябре 2018 года остались на уровне предыдущего месяца.

Показатель увеличился на 1% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов в Японии был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, его темпы совпали с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ключевой показатель инфляции, однако, по-прежнему вдвое ниже целевого уровня Банка Японии, составляющего 2%.

Котировки акций японских банков являются лидерами снижения в четверг. Бумаги Mitsubishi UFJ подешевели на 2%, Sumitomo Mitsui - на 0,4%.

Акции компаний, ориентированных на потребительский сектор, дорожают на данных Японской национальной организации туризма о росте потока китайских туристов в страну до рекордного уровня. По данным организации, число туристов из КНР, посетивших Японию в октябре 2018 года, увеличилось на 7,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 715,3 тыс.

Недавнее землетрясение в Хоккайдо негативно отразилось на потоке туристов из Южной Кореи, но не отпугнуло китайцев, свидетельствуют данные организации.

"Для японской экономики это хорошо, поскольку китайцы обычно тратят гораздо больше, чем туристы из Южной Кореи или Тайваня", - цитирует агентство Bloomberg аналитик SMBC Nikko Джонатана Аллума.

Стоимость акций японского производителя косметики Shiseido поднялась на 3,9%.

Бумаги Nissan подорожали на 0,9% после существенного падения в предыдущие две сессии из-за ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.

Цена бумаг китайского интернет-гиганта Tencent в ходе торгов в Гонконге в четверг поднялась на 1,1%.

Котировки акций китайских операторов мобильной связи в Гонконге дешевеют: акции China Mobile потеряли в цене 0,7%, Unicom - 0,4%.

Нефть эталонных марок возобновила падение в четверг из-за данных о росте коммерческих запасов США и очередного твита американского президента Дональда Трампа о пользе низких цен.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск подешевели на $0,19 (0,30%) - до $63,29 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,16 (0,29%) - до $54,47 за баррель.

В среду рынок безуспешно пытался отыграть падение более чем на 6%, наблюдавшееся днем ранее: цены выросли, но недостаточно, что компенсировать такой обвал. По итогам сессии Brent поднялась на $0,95 (1,52%), и ее котировка на закрытие достигла $63,48 за баррель. Стоимость WTI увеличилась на $1,20 (2,25%), до $54,63 за баррель.

В четверг основной сессии на NYMEX не будет в связи с празднованием Дня благодарения в США.

Д.Трамп в среду выразил благодарность Саудовской Аравии за снижение нефтяных цен. Однако одновременно он призвал опустить их еще больше.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены) еще!" - написал он в Twitter.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост запасов нефти на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей.

Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 116 тыс. баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,3 млн баррелей, запасы дистиллятов - сократились на 77 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 100 тыс. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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