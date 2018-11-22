Рубль потихоньку устремляется вверх - FxPro

"Российская валюта потихоньку устремляется вверх. Так, по итогам торгов в среду, пара USD/RUB снизилась на 51 копейку, до 65,66. EUR/RUB потеряла 48 копеек, опустившись до 74,76. Как только нефть перестала падать, рубль вернулся к росту. При этом для "рублевых" трейдеров размах колебаний Brent будто бы не имеет никакого значения. Нефть остается на 5,7% ниже уровней старта недели, в то время как рубль прибавил 0,8% к евро и 0,5% к доллару. История показывает, что такая асимметрия в какой-то момент может обернуться против российской валюты. Пока же она вовсю отыгрывает паузу между новостями о новых санкциях. Дополнительным фактором поддержки выступает некоторое повышение спроса на риски. В результате смягчения риторики ФРС в последние дни доллар развернулся к снижению, что положительно сказалось накануне на котировках рубля в паре с долларом. В четверг утром торговая активность понижена в связи с праздником в США и выходными на национальных биржах. Можно выделить лишь снижение ключевых индексов Китая в рамках 1% и небольшое, на 0,1%, проседание Nikkei225 в Японии, а также снижение нефти на 0,3% с начала дня. Для рубля это создает умеренно негативный фон. Однако, как и вчера, настроя игроков может оказаться недостаточно, чтобы остановить покупки рубля. Ему по силам преодолеть существующее препятствие в виде ослабления нефти, чтобы продолжить свой курс к локальным максимумам. Краткосрочно EUR/RUB выглядит нацеленной на продолжение борьбы за возвращение на локальное дно в районе 74-74,40. Для USD/RUB подобным важным уровнем выглядит отметка 65, откуда усиливались покупки пары еще с октября. В случае прохождения этого уровня следующей целью на пути "медведей" может стать область 64, которая прошлым летом выполняла роль важного сопротивления", - указывает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.