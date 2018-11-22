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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс МосБиржи откроется в районе 2350-2365 пунктов - ИК "Алго Капитал"
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22 ноября 2018 года 09:15

Индекс МосБиржи откроется в районе 2350-2365 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2350-2365 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся к утру", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Опубликовано: /ИК "Алго Капитал"/
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