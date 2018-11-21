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21 ноября 2018 года 19:36

Рубль немного отступил от максимальных дневных значений к доллару и евро на фоне снижения темпов роста нефти

Москва. 21 ноября. Доллар США и евро несколько замедлили темпы снижения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слегка отступил от максимальных значений к бивалютной корзине первой половины дня на фоне небольшого замедления темпов роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 65,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,06 руб./EUR1, опустившись на 18,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 23,31 копейки - до 70,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снизил темпы укрепления к доллару и евро, продемонстрированные ранее в ходе торгов, на фоне ослабления роста цен на нефть. Поддержку рублю в среды оказывал небольшой отскок рынка "черного золота" после обвала накануне и стабилизация рынка ОФЗ на фоне удачных аукционов Минфина РФ.

Кроме того, позитив относительно рубля связан с возможной отсрочкой введения новых антироссийских санкций до весны следующего года. Как рассказал в интервью Bloomberg президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, Конгресс США вряд ли примет законы о новых санкциях в отношении России раньше марта или апреля следующего года.

"Законопроекты о санкциях против России сейчас не рассматривают в особом порядке. Они должны пройти нормальные процедуры обсуждения, пересмотра, консультаций. Для этого нужно время, и при этом эмоций сейчас меньше", - в частности, сказал он.

При этом участники рынка продолжают постепенно сокращать активность перед праздничными выходными в США, где 22 ноября будут отмечать День благодарения. Из-за этого американские биржи в четверг будут закрыты. Обычно трейдеры берут себе выходной и в пятницу, чтобы провести с семьей длинные выходные.

Минфин РФ в ходе аукциона в среду полностью разместил шестилетние ОФЗ серии 26223. Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей при спросе 25 млрд 571 млн рублей и объеме предложения 10 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 2,6 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 91,81% от номинала, что соответствует доходности 8,63% годовых. Доходность последней сделки на закрытие предыдущих торгов составляла 8,61% годовых, следовательно, премия к предыдущему закрытию составила 2 базисных пункта.

Кроме того, Минфин разместил полностью трехлетние ОФЗ серии 25083. Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей при спросе 25 млрд 510 млн рублей и объеме предложения 10 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 2,6 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 96,8% от номинала, что соответствует доходности 8,36% годовых. Доходность последней сделки на закрытие предыдущих торгов составляла 8,3% годовых, следовательно, премия к предыдущему закрытию составила 6 базисных пунктов.

Баланс рисков в экономике России в настоящее время смещен в сторону проинфляционных, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в среду. "Баланс рисков для экономики и инфляции сейчас смещен в сторону проинфляционных рисков. Это означает, что денежно-кредитная политика должна оставаться жестче, чем если бы этих рисков не было", - сказала Э.Набиуллина. При этом она отметила, что "выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания".

Кроме того, Э.Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ не исключает возврата к циклу снижения ставок в конце 2019 года. "Для того, чтобы не допустить раскручивания инфляции, мы приняли это решение по повышению ставки. Более оперативное принятие решений по повышению ставки позволит их (инфляционные ожидания - ИФ) сдержать. Мы при этом не исключаем, что мы вернемся к циклу снижения ставок, если все будет развиваться по нашему основному сценарию, в конце 2019 года", - сказала Э.Набиуллина.

Ранее она говорила, что возврат к такому циклу возможен в конце 2019 года - начале 2020 года.

Цены на нефть сохраняют рост на торгах в среду после выхода данных министерства энергетики США, указавших на повышение запасов нефти в стране по итогам девятой недели подряд. В отчете Минэнерго трейдеры также обратили внимание на неожиданное снижение запасов бензина и остановку роста добычи в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 0,32%% - до $62,73 за баррель. Фьючерсы на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,42% - до $54,19 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост запасов нефти на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей. В свою очередь, резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 116 тыс. баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,3 млн баррелей, запасы дистиллятов - сократились на 77 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 100 тыс. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись на уровне 11,7 млн баррелей в сутки.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, на валютном рынке в среду практически нет волатильности; рубль торгуется всего лишь в пределах 30 копеек в паре с долларом. "Торги малоактивные, доллар в течение значительной части дня находится вблизи уровней вчерашнего закрытия. При этом в очередной раз можно констатировать почти полное отсутствие реакции рубля на вчерашний обвал нефти. "Черное золото" сегодня хотя и делает попытки восстановления, но они пока не очень сильно впечатляют", - отмечает А.Карпов.

"У рубля сегодня все неплохо на фоне отскока в сырье и благодаря продолжающемуся налоговому периоду. Звучит фантастически, но сегодня Минфин разместил оба выпуска ОФЗ, запланированных к продаже, по максимуму и привлек 20 млрд рублей, как и предполагал. До этого удавалось полностью распродать только короткие выпуски небольшого объема, как на прошлой неделе, например. Успешные аукционы тоже поддержали российский рубль. Доллар США вряд ли сейчас способен уйти под отметку в 65,5 руб./$1, наиболее вероятна консолидация в границах 65,75-66,45 руб./$1. Евро закроет день в пределах 75,00-75,45 руб./EUR1. В этих же границах начнутся завтрашние торги", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 ноября на 36,14 копейки, до 65,9485 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,42 копейки, до 75,1483 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 27,02 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,9186 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 12,44 копейки и составил 65,9158 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 574,716 млн, из которых $1 млрд 177,811 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 396,905 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 0,09 копейки, до 75,1119 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 3,85 копейки и составил 75,1334 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR595,864 млн, из которых EUR328,069 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR267,795 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,67% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца выросли на 1 б.п. - до 7,96% и 8,43% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со вторником и осталась на уровне 8,48% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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