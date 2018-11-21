Рост рынка акций РФ вслед за миром сдержала забуксовавшая нефть, Сбербанк лидировал по капитализации

Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ в среду вырос по индексам вслед за мировыми площадками, отскок вечером был сдержан забуксовавшей нефтью после выхода статистики Минэнерго США о запасах; лидировали в росте акции "Аэрофлота", обновившие 2-месячный максимум в отсутствие свежих новостей, а Сбербанк вышел на первое место по капитализации, обогнав "Роснефть".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2357,97 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1127,42 пункта (+1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар упал до 65,88 рубля (-0,29 рубля).

Рублевые акции "Аэрофлота" подорожали до 108,8 рубля (+6,5%) при объеме торгов 2,274 млрд рублей.

Накануне акции "Аэрофлота" поднялись на 3,5%, поводом для роста мог послужить операционный отчет за октябрь: группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) увеличила авиаперевозки на 11,4% в годовом выражении, до 4,8 млн человек, а сама авиакомпания "Аэрофлот" в прошлом месяце перевезла 3,1 млн пассажиров (+8%).

Также в среду подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,9% и +2% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), Сбербанка (+1,7% и +1,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%).

Подешевели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%).

Капитализация Сбербанка выросла до 4,435 трлн рублей, а стоимость "Роснефти" снизилась до 4,3649 трлн рублей.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов вслед за упавшей накануне Америкой (Япония просела на 0,3%), но наметился отскок в Китае (Shanghai Composite вышел в "плюс" на 0,2%), плюсуют Европа (CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,8-1,4%), отскочила вверх Америка (индекс S&P 500 в среду растет на 0,7%).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики на следующий год из-за торговых конфликтов и ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира. Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году оставлена на уровне 3,7%, прогноз на 2019 год ухудшен до 3,5% с ожидавшихся в сентябре 3,7%, говорится в докладе организации.

Инвесторов тревожат сигналы о торможении роста мировой экономики, торговые споры США и Китая и медленный, но неуклонный рост процентных ставок, который, скорее всего, продолжится и в следующем году, пишет Dow Jones. В целом усиливаются опасения, что США и мир в целом приближаются к концу цикла экономического роста. В четверг рынок акций США будет закрыт в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу торги завершатся раньше обычного.

Нефть в среду подросла после обвала, вызванного неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи. Подъем цен Brent в среду превышал 2%, однако вышедшая в США статистика Минэнерго о запасах сырья оказала негативное влияние на нефтяные котировки. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,85 млн баррелей при прогнозах роста на 3,45 млн баррелей, хотя на 1,3 млн баррелей сократились резервы бензина при прогнозах роста на 0,1 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,88 за баррель (+0,6% и -6,4% во вторник), январская цена WTI - $54,24 за баррель (+1,5% и -6,6% накануне).

Накануне негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия "реагирует" на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне. Такие заявления вызвали опасения, что ОПЕК+ может в итоге не договориться о сокращении добычи в 2019 году.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, акции "Аэрофлота" выросли и вышли на второе место по оборотам среди акций на "Московской бирже". Масштабный прирост бумаг обусловлен сочетанием целого ряда благоприятных факторов, способствующих сокращению их долгосрочной перепроданности. В первую очередь, это связано с отсрочкой введения санкций в отношении РФ со стороны США. Таким образом, риск объявления адресных санкций против "Аэрофлота" сдвигается на начало 2019 года. Кроме того, накануне были опубликованы сильные операционные результаты авиаперевозчика за октябрь и за десять месяцев 2018 года. Наконец, драматическое 1,5-месячное падение нефтяных котировок позволяет надеяться на сокращение топливных издержек авиакомпании в среднесрочной перспективе. С технической точки зрения акции "Аэрофлота" приблизились к сильному среднесрочному уровню сопротивления 110 руб. Их дальнейшие перспективы будут зависеть от того, насколько успешным окажется штурм указанной отметки.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ почти не заметил провала в индексах США и 7%-ного падения котировок нефти, которая достигла целей в рамках "медвежьей" фазы, после чего начался отскок. Акции "Аэрофлота" выросли, что можно считать реакцией на падение цены нефти, а значит, и расходов на топливо. Также продолжили рост бумаги ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+7,1%) на фоне объявленной программы обратного выкупа в объеме 6 млрд рублей. "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%) объявило об удвоении прибыли по МСФО в III квартале (до 12,9 млрд рублей), а за январь-сентябрь - на 76% (до 30,8 млрд рублей).

Ситуация в рубле остается стабильной благодаря снижению краткосрочных рисков очередных ограничений со стороны США, а также росту доходностей долговых инструментов. В Европе инвесторы нашли основания для покупок акций, тем более что сессия перед Днем благодарения в США, как правило, завершается ростом американского рынка. Кроме того, итальянское издание La Stampa пишет о том, что заместитель премьер-министра Италии Матео Салвини готов начать пересмотр бюджета на будущий год в ответ на требования Еврокомиссии.

На нефтяном рынке ходят слухи, что Саудовская Аравия крайне не удовлетворена текущими котировками и желает их вернуть выше $70. Однако сделать это будет сложно, если Д.Трамп официально покрывает Эр-Рияд от наказания по делу убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Перспективы на рынке становятся туманными, но вряд ли США заинтересованы в еще более сильном падении стоимости барреля, так как на рубеже $50 начнет расти число убыточных сланцевых проектов. Российский рынок акций даже при такой стоимости барреля остается одним из самых дешевых в мире. Кроме того, инвесторы долгового рынка демонстрируют повышенный интерес к российским инструментам, что поддерживает рубль, заключил А.Кочетков.

По словам аналитика компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, несмотря на наметившуюся коррекцию рынков вверх, ситуация на глобальных площадках остается крайне нестабильной, сохраняется высокая вероятность сильных провалов.

Сдерживающим фактором для российского рынка акций остается негативная динамика стоимости нефти в рублях, которая неуклонно снижается, переписывая 7-месячный минимум (в среду цена Brent составила 4142 рубля за баррель). Таким образом, данный индикатор потерял почти 30% с исторического максимума, установленного в начале октября.

Глобальные площадки находятся под давлением опасений, связанных с внешнеторговым противостоянием США и Китая. Угроза его эскалации увеличилась после негативной оценки Минфином США китайской торговой политики, а также из-за разногласий, продемонстрированных завершившимся в выходные саммитом АТЭС, что снижает шансы успешного исхода переговоров по торговым проблемам между США и Китаем на предстоящем саммите G20 30 ноября - 1 декабря.

В целом воздействие внешних потрясений на российские активы ограничивается ожиданиями улучшения внешнеполитической обстановки, связанными с предстоящей встречей лидеров России и США, полагает Д.Бабин.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, после массированных распродаж интерес к рисковым активам постепенно возвращается, хотя зарождающийся оптимизм выглядит довольно хрупким, учитывая наличие прежних факторов риска, включая Brexit, Италию и предстоящее решение Еврокомиссии по ее бюджету, нестабильность сырьевых цен и тревожные перспективы мировой экономики. Так, например, Италия не пошла на уступки, и теперь Еврокомиссия может назначить ей "наказание" в виде запуска процедуры коррекции избыточного дефицита.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, наиболее актуальные для участников рынка темы не изменились. Инвесторы опасаются, что в США, возможно, уже начался нисходящий этап делового цикла - в частности, их беспокоят некоторые признаки снижения спроса в высокотехнологичном секторе и довольно посредственная динамика в других мировых экономиках. Кроме того, рынок опасается рисков, связанных с торговыми войнами и перспективами дальнейшего повышения ставки ФРС США. Между тем торговое представительство Соединенных Штатов снова обвинило Китай в хищениях интеллектуальной собственности - эти заявления позволяют предположить, что рассчитывать на смягчение риторики участников американо-китайского торгового конфликта в ближайшее время не приходится.

В связи с сокращенной рабочей неделей в США, в среду помимо еженедельного отчета Минэнерго США по запасам также выйдет еженедельная статистика Baker Hughes по действующим буровым установкам, отмечают эксперты Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+7,1%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,3%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3%).

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,1%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-3,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,73 млрд рублей (из них 11,449 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).