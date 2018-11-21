Цены евробондов РФ в среду подрастают на фоне усилившегося "аппетита к риску" и снизившихся санкционных рисков

Москва. 21 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подрастают на фоне как усилившегося у мировых инвесторов "аппетита к риску", что позитивно сказывается на динамике практически всех евробондов emerging markets, так и снизившихся санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 20 ноября на 18 базисных пунктов и составила 108,52% от номинала, что соответствует доходности 4,69% годовых (снижение на 6 базисных пунктов).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 1,5 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 97,62% от номинала. Их доходность выросла на 1 пункт и составила 2,84% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 7 пунктов и составил 185 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 20 ноября на 32 базисных пункта - до 103,87% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисных пункта - до 5,585% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 27 базисных пунктов - до 100,89% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 5,56% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 10 базисных пунктов - до 97,66% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 5,13% годовых), с погашением в 2023 году - на 12 базисных пунктов, до 101,69% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 4,48% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 48 базисных пунктов - до 90,95% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 5,91% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 14 базисных пунктов, до 93,85% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 5,145% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации растут в цене, что в целом соответствует конъюнктуре спроса глобальных инвесторов на евробонды развивающихся стран. В частности, в среду отмечается ценовой рост валютных облигаций Бразилии, Аргентины, Мексики, Турции, Саудовской Аравии и большинства emerging markets. Цены на нефть также отскочили от локальных минимумов, достигнутых накануне. Все это свидетельствует о глобальном восстановлении спроса на рисковые активы, хотя агрессивных покупок пока все же нет. Для глобальных рынков позитивной новостью стало сообщение агентства Bloomberg о том, что ФРС США может поставить на паузу повышение ставок в следующем году", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

"Дополнительным позитивным фактором для российских бумаг стали новости о том, что в этом году Конгресс США, скорее всего, не будет рассматривать новые санкции против России; при этом вопрос о новых ограничениях, согласно сообщениям, сдвигается на март-апрель следующего года", - отметил Д.Монастыршин.