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21 ноября 2018 года 19:08
После активного открытия в четверг российский фондовый рынок до конца недели ляжет в дрейф у достигнутых уровней - Промсвязьбанк
"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Поводом к покупкам послужил отскок на внешних рынках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,5%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 за первый час торгов подтянулись на 0,6% и 0,9%. После существенного снижения во вторник, сегодня нефть марки Brent смогла прибавить порядка 1%, поднявшись в район 63 доллара за баррель. Днем рост был более существенным, однако настроения на рынке испортил отчет Минэнерго США, показавший рост коммерческих запасов нефти на 4,9 млн баррелей, при том что игроки, после отчета API, ожидали менее сильный рост". На таком фоне покупки в наших акциях преобладали, что позволило индексу МосБиржи к закрытию подняться на 0,7%, до 2358 пунктов. Лидерами торгов выступили акции САФМАРа и Аэрофлота, прибавившие более 6%. Хуже рынка закрылись Мегафон и ТМК, снижение которых превысило 1%. Стоит отметить, что отскок внешних площадок может быть связан с предстоящим выходным в США. Завтра за океаном отмечают День Благодарения и торги не проводятся, а в пятницу на американских площадках короткий торговый день. В результате, часть игроков предпочтет уйти на длинные каникулы, в преддверии которых фиксирует прибыль по спекулятивным коротким позициям. Подъем в Штатах поддержал наши акции, позволив индексу МосБиржи отыграть уровень 2350 пунктов, что вновь перевело данную отметку в разряд поддержек. Скорее всего, после активного открытия в четверг российский фондовый рынок до конца недели ляжет в дрейф у достигнутых уровней, полагает эксперт банка. Отсутствие торгов в США приведет к низкой активности наших инвесторов и пониженным объемам торгов.
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21 ноября 2018 года 19:36
Рубль немного отступил от максимальных дневных значений к доллару и евро на фоне снижения темпов роста нефти
Москва. 21 ноября. Доллар США и евро несколько замедлили темпы снижения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слегка отступил от максимальных значений к бивалютной корзине первой половины дня на фоне небольшого замедления темпов роста цен на нефть. читать дальше
.21 ноября 2018 года 19:32
Рост рынка акций РФ вслед за миром сдержала забуксовавшая нефть, Сбербанк лидировал по капитализации
Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ в среду вырос по индексам вслед за мировыми площадками, отскок вечером был сдержан забуксовавшей нефтью после выхода статистики Минэнерго США о запасах; лидировали в росте акции "Аэрофлота", обновившие 2-месячный максимум в отсутствие свежих новостей, а Сбербанк вышел на первое место по капитализации, обогнав "Роснефть". читать дальше
.21 ноября 2018 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду подрастают на фоне усилившегося "аппетита к риску" и снизившихся санкционных рисков
Москва. 21 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подрастают на фоне как усилившегося у мировых инвесторов "аппетита к риску", что позитивно сказывается на динамике практически всех евробондов emerging markets, так и снизившихся санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.21 ноября 2018 года 18:22
"Средняя доходность по индексу Bloomberg Barclays для высокодоходных облигаций американских компаний продолжил рост во вторник и достиг 7,31% по сравнению с 6,94% неделей ранее и минимумом в 4,83% 20 июня 2014 года. Показатель находится на самом высоком уровне с июня 2016 года. С января 2018 года... читать дальше
.21 ноября 2018 года 17:47
Динамика курса рубля остается обособленной как от движения нефтяных цен, так и от движения площадок других рынков, констатирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Эксперт продолжает придерживаться мнения о том, что устойчивость рубля сейчас основывается на появлении предпосылок для... читать дальше
.21 ноября 2018 года 17:10
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 7% - до $14,50 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "ВТБ Капитала" была подтверждена. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.21 ноября 2018 года 16:45
На рынке нефти сохраняется нервозная обстановка, которая приводит к очередному снижению цен, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки снова падали на 7% в течение торгового дня вторника в отсутствие фундаментальных новостей. Нервозность на фондовом рынке,... читать дальше
.21 ноября 2018 года 16:05
"Индекс S&P 500 упал на 1,8%, растеряв весь рост с начала года. Причиной снижения стала распродажа на рынке нефти и колебания курса доллара перед длинными выходными в США. Продолжающиеся проблемы с корпорацией Apple спровоцировали негатив в цепочке поставок полупроводников, тогда как бумаги... читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:47
Москва. 21 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного восстанавливается к бивалютной корзине на фоне небольшого отскока нефтяных котировок после более чем 6%-процентного обвала накануне. читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:40
Российские биржевые индексы уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций Европы и США - ИК "ФИНАМ"
"Ближайший важный уровень по индексу Московской Биржи находится очень близко, на отметке 2350 пунктов. Пока индекс его проколол вниз, но делать окончательные выводы о пробое стоит только по закрытию недели. Пока индекс закрывает неделю выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются, но при его... читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:10
БКС рекомендует покупать бумаги финсектора РФ в ожидании дивдоходности за 2018г на уровне 10%, фавориты Сбербанк и Мосбиржа
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует покупать бумаги финансового сектора РФ, ожидая дивидендную доходность российских банков за 2018 год на уровне 10%, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой. "Дивдоходность на уровне 10% в 2018 году для российских банков - самое высокое значение в... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:40
"Ралли доллара забуксовало после вчерашнего всплеска покупок, хотя в целом валюта держится неплохо, учитывая что в Европе инвесторы умудряются проявлять осторожный оптимизм в условиях напряженности по всем фронтам. В центре внимания - по-прежнему Брекзит и Италия, которые мешают европейским... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:13
До выхода значимой статистики в США индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину дня российские индексы акций двигаются разнонаправленно. Так, если благодаря подорожанию рубля против доллара США индекс РТС растет на 0,1% до 1117,7 пункта, то индекс Мосбиржи снижается вслед за бумагами нефтегазовых компаний, котировки которых отыгрывают вчерашнее падение цен... читать дальше
.21 ноября 2018 года 13:48
"Российский фондовый рынок после восходящего импульса, произошедшего на открытии, пока не спешит развивать более серьезную коррекцию. Индексы откатились от дневных вершин, инвесторы пока не готовы к более решительным действиям, опасаясь еще одной волны распродаж. Тем не менее, вчера российский... читать дальше
.21 ноября 2018 года 13:27
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